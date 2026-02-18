Гръцка компания ще произвежда части за Patriot

Гръцката компания Intracom Defense е получила договори на стойност над 108 милиона долара през последната година за производство на части за ракетите Patriot на американския отбранителен гигант Raytheon, предаде гръцкото издание Kathimeirni. Компанията е част от глобалната верига за доставки на Raytheon за системите „земя-въздух“, използвани срещу балистични ракети и самолети. Raytheon принадлежи на RTX Corporation, базирана в Арлингтън, Вирджиния.

Признание за компанията

Гръцката компания заяви, че договорите с Patriot потвърждават ролята на компанията „като основен стратегически индустриален партньор... отговорен за доставката на ключови крайни продукти, поддържащи оперативната готовност, наличността и дългосрочната устойчивост на Patriot в световен мащаб“.

Intracom Defense участва в проекти, включващи ракетна електроника, наблюдение, хибридна електрическа енергия и безпилотни системи.

Повече за Intracom Defense

Компанията е водещият доставчик на електроника, комуникации и хибридни енергийни системи в Гърция в областта на отбраната и сигурността.

Intracom Defense инвестира важен процент от годишния си оборот в нови технологии и участва в съвместни многонационални програми за научноизследователска и развойна дейност и производство, в сътрудничество с големи международни компании за отбранителна система. Компанията запазва международното си признание чрез дългогодишното си участие в европейски и натовски програми за разработване на нови технологии.