Обрат: Появи се купувач на "Лукойл" и от Саудитска Арабия

Подкрепяната от Саудитска Арабия компания Midad Energy е подписала споразумение за придобиване на чуждестранните активи на руския енергиен гигант "Лукойл", който е подложен на санкции от страна на САЩ. Това е станало в ожесточена конкуренция с други компании, включително гиганта в областта на частния капитал Carlyle Group ("Карлайл Груп"), постигнала наскоро споразумение за покупка на по-голямата част от международните активи на "Лукойл". Смята се, че те са на стойност около 22 млрд. долара.

Сделката зависи от одобрението на регулаторните органи в САЩ, твърдят пред Reuters трима души, запознати с въпроса.

Този ход подчертава продължаващите усилия на руския енергиен гигант да се освободи от задграничните си активи, сред които е и "Лукойл Нефтохим" край Бургас. Те са ограничени от западните санкции. Вижда се и нарастващият интерес на Близкия изток към придобиването на глобални петролни и рафиниращи активи на по-ниски цени, въпреки че сделките остават обект на строг регулаторен контрол и геополитически риск.

Още: Великобритания удължи дерогацията за дружествата на "Лукойл" в България

Всички целеви активи

Споразумението, подписано в края на януари, обхваща всички целеви активи, посочват източниците на информационната агенция. Midad се е съгласила да депозира офертата си в брой в ескроу - механизъм за сигурност, при който независима трета страна временно пази пари или активи до изпълнението на всички условия по договор между купувач и продавач.

Компаниите търсят необходимите регулаторни разрешения, включително от Министерството на финансите на САЩ - структура, предназначена да запази сделката, докато се преодоляват санкционните ограничения. „Midad работи за осигуряване на необходимото регулаторно съответствие. Офертата се разглежда като ход с висок залог, подкрепен от силни политически връзки със Саудитска Арабия“, заявява източник, запознат с проектосделката.

Снимка: БГНЕС

Midad и "Лукойл" не са коментирали новината, нито финансовото министерство във Вашингтон.

Още: Бъдещият купувач на "Лукойл" отчете ръст на печалбата

Санкции и удължения

През последните месеци американските власти издадоха поредица от временни удължения на общите лицензии, свързани със санкционираните руски енергийни активи, като предоставиха ограничено време за поддръжка, прекратяване на дейностите и - в някои случаи - проучване на възможностите за продажба при строги условия. Удълженията имат за цел да предотвратят резки сътресения на енергийните пазари, като същевременно дават на регулаторните органи възможност да контролират евентуални промени в собствеността.

Всяко окончателно прехвърляне на санкционираните активи на "Лукойл" все пак ще изисква изрично одобрение от САЩ и няма гаранция, че Вашингтон ще разреши продажбата, особено предвид продължаващото геополитическо напрежение и сложните проверки за съответствие, добавят източниците на Reuters.

Още: Рискът за България, ако не продаде "Лукойл": Бивш енергиен министър каза кога ще стане ясна съдбата на рафинерията

Какво се случва със сделката с "Карлайл"?

Midad се очертаваше като един от водещите кандидати за закупуване на международния портфейл на "Лукойл", който обхваща нефтени находища, рафинерии и хиляди бензиностанции по целия свят. Той привлече интереса на редица глобални инвеститори, включително конкурентна оферта от частния инвестиционен фонд "Карлайл".

Подписаното споразумение между "Лукойл" и "Карлайл" не е ексклузивно и е предмет на някои предварителни условия, например получаване на необходимите регулаторни одобрения, включително разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, заявиха по-рано от "Лукойл".

Още: Купувачът на "Лукойл" разкри намеренията си за компанията