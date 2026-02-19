Украйна атакува петролен склад в Русия, остави части от Белгород без ток (ВИДЕО)

Украйна атакува склад за петрол във Велики Луки в руската област Псков. По първоначална информация нападението е осъществено с дронове. На мястото е избухнал пожар.
More footage shows the fire at an oil depot in Velikiye Luki. The governor of Pskov region confirmed the city is under attack by unidentified drones. #Russia https://t.co/j8VNPd0m8A pic.twitter.com/IwIrMe7hsX— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 18, 2026
В социалните мрежи се появиха кадри, показващи огромен пожар на мястото на атаката. Губернаторът на Псковска област потвърди, че градът е под атака от "неидентифицирани дронове".
A strong fire is ongoing. https://t.co/nyisxjrfDB pic.twitter.com/Gtsq9stXjt— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 18, 2026
Същевременно губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков заяви, че енергийната инфраструктура в Белгород е била обект на масирана атака, при която са нанесени значителни щети. Той съобщи за частична загуба на електроенергия и отопление в няколко района на града.
Belgorod region governor Vyacheslav Gladkov said energy infrastructure in Belgorod was targeted in a massive attack, resulting in significant damage. He reported partial loss of electricity and heating in several areas of the city. #Russia https://t.co/DpdpFZPPOM pic.twitter.com/oKdDnUie5g— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 18, 2026