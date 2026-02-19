Лайфстайл:

Украйна атакува петролен склад в Русия, остави части от Белгород без ток (ВИДЕО)

19 февруари 2026, 1:32 часа 345 прочитания 0 коментара
Украйна атакува петролен склад в Русия, остави части от Белгород без ток (ВИДЕО)

Украйна атакува склад за петрол във Велики Луки в руската област Псков. По първоначална информация нападението е осъществено с дронове. На мястото е избухнал пожар. 

В социалните мрежи се появиха кадри, показващи огромен пожар на мястото на атаката. Губернаторът на Псковска област потвърди, че градът е под атака от "неидентифицирани дронове". 

Същевременно губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков заяви, че енергийната инфраструктура в Белгород е била обект на масирана атака, при която са нанесени значителни щети. Той съобщи за частична загуба на електроенергия и отопление в няколко района на града.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
петролна рафинерия Псков война Украйна украински дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес