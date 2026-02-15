Сергей Синдраков: BuildeX построи затвор без решетки, с басейн и игрища

Визията на Сергей Синдраков и BuildeX за модерното строителство в България

В България вече има затвор по норвежкия модел, който разбива всички представи за затворническата институция. В дупнишкото село Самораново, на мястото на бившите военни поделения, вече се намира най-модерният комплекс на Балканите, изграден по изцяло нов модел – без нито една решетка на прозорците, със светли стаи и условия, които мнозина биха оприличили на хотелски. Проектът е реализиран от BuildeX с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и е на стойност около 42 милиона лева.

Но този комплекс не е просто място за изтърпяване на наказания, а мащабен център за ресоциализация, включващ няколко отделни сгради. Вместо решетки за затвора в село Самораново е използвано специално закалено, удароустойчиво стъкло, което гарантира сигурността, но не създава потискаща затворническа атмосфера. Обитателите ще са лишени от свобода със строг режим, с охрана на най-високо технологично ниво, без да имат право да излизат извън пределите на затвора. Имотът е с площ 151 969 квадратни метра, с над 50 сгради, с контролно-пропускателни пунктове, отговарящи на всички европейски стандарти.

Затворническият комплекс е обособен на две зони - първата зона е с повишено ниво на наблюдение и охрана. Тази зона включва следните обекти: основен корпус на затвора и специализирана администрация към него; сграда на обща администрация на затвора с помещения за персонал и за свиждания; сграда за складове, кухня, перално помещение, медицински център с лекарски, зъболекарски кабинет, както и стационар с две болнични стаи. Предвиден е спортен център на закрито със съблекалня, билярдна зала, зала за тенис на маса и фитнес. Останалите сгради в тази зона са за училище и библиотека, работилници за заетост и обучение на лишените от свобода, параклис и спортна част на открито със спортни площадки и спортни игрища - за баскетбол и волейбол, голямо и малко игрище за футбол.

Втората зона е с по-облекчен режим на охрана, отново с отделен КПП. Тази зона включва следните обекти: преходно отделение за лишените от свобода, представляващо общежитие със стаи за самостоятелно настаняване и споделени помещения като дневна, кухня, трапезария и др.; социален център за работа с лишените от свобода; обучителен център за персонал и служители, както и прилежаща към него хотелска част.

Новият затвор в Самораново е с капацитет 400 души, а стаите са за по двама души. Във всяка от тях има самостоятелен санитарен възел – нещо, което липсва в повечето остарели затвори в страната. В затвора в Самораново има и специален учебен център за обучение на 100 служители на ГДИН, за които е осигурен и спортен комплекс с басейн, а за затворниците, на които им предстои освобождаване, има специални "къщички", в които да се адаптират по-лесно към живота на свобода.

Проектът е пилотен и цели да покаже, че промяната в средата води до промяна в поведението. В Самораново акцентът е върху рехабилитацията.

Финансирането на новия затворнически комплекс е по програма "Правосъдие" на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., проект "Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода". Именно норвежките партньори оценяват обекта като най-съвременния затвор в Европа.

"Капацитетът на затвора е 400 затворници, а надзирателите са около 150 души. Затворът вече функционира нормално.", заяви за нашата медия управителят на BuildeX Сергей Синдраков. "От идеята до крайната реализация на проекта ни бяха нужни две години. Това е изключително сложно съоръжение - нещо, което в цяла Европа е правено един път, но в по-малки мащаби, а в България нов затвор не е правен от 60 години. Това е напълно нов вид затвор, който е без решетки, с доста добри условия за лишените от свобода."

Сергей Синдраков разказа още, че компанията BuildeX работи над 12 години на пазара. "В момента служителите са близо 1000, разбира се, и с подизпълнителите, с които работим. Към днешна дата имаме около 30 проекта, които са в ход. Постоянно взимаме нови и нови поръчки. Специализирани сме максимално в сградно строителство, но изпълняваме всякакъв друг вид строителство."