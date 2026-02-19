Вечерта на изненадите в Шампионска лига: Интер се издъни в Норвегия (РЕЗУЛТАТИ))

Станахме свидетели на една вълнуваща вечер в Шампионска лига, която ни донесе невероятни и изненадващи резултати. Без никакво съмнение най-неочаквано се разви сблъсъка между Бодьо/Глимт и Интер. Финалистът от последното изнание на "турнира на богатите" влезе в настоящото издание на надпреварата като един от фаворитите, но допусна изненадваща загуба още в плейофния кръг и това може да приключи пътя на "нерадзурите".

Интер се окопити след допуснатия гол

Първото полувреме започна изненадващо, като домакинът Бодьо/Глимт показа още в първите минути, че няма да се даде без бой. Изкуственият терен, на който играе норвежкият отбор, несъмнено му помогна, тъй като Интер не е свикнал да играе. В същото време дебютантът в Шампионска лига работеше безгрешно. И така Бодьо/Глимт изненада всички като откри резултата в 20-тата минута. След допуснатото попадение Интер изглеждаше сякаш се окопити и изравни резултата 10 минути по-късно чрез Пио Еспозито. Двата отбора се оттеглиха на почивката при резултат 1:1.

Още: Специалист разкри какво е казал Винисиус по време на расисткия скандал

Бодьо/Глимт вкара 2 гола за 3 минути

Но стабилизирането на Интер не продължи дълго. След почивката Бодьо/Глимт изглеждаше все така непоколебим и не допускаше почти никакви грешки. Малко след като изтече първия час игра домакините поднесоха втора изненада. Втори гол падна във вратата на Ян Зомер и мачът стана много тежък за "нерадзурите". В 64-тата минута норвежкият отбор отбеляза третото си попадение в мача и направи кошмара за Интер пълен. Два бързи гола, в рамките на само 3 минути, сякаш съкрушиха гостите.

Стабилната игра на домакините отчая Интер

До края на двубоя Бодьо/Глимт продължи с непоколебимата си игра и се държа изключително дисциплинирано. "Нерадзурите" взеха инициативата в свои ръце, но стабилната и организирана защита на домакините ги отказа на няколко пъти. Интер продължи с натиска до самия край на редовното време, но норвежкият отбор се беше решил да остави резултата 3:1 и направи реванша много труден за отбора от Милано.

Резултати от Шампионска лига - 18.02.2026 г.

Карабах 1:6 Нюкасъл

Брюж 3:3 Атлетико Мадрид

Олимпиакос 0:2 Байер Леверкузен

Още: Бенфика обръща фронта: футболистът, обвинен в расизъм, всъщност е жертвата