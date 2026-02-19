Спорт:

Арсенал катастрофира срещу последния с комичен автогол, фурорът на сезона спъна Милан в Серия А

19 февруари 2026, 0:06 часа 257 прочитания 0 коментара
Арсенал катастрофира срещу последния с комичен автогол, фурорът на сезона спъна Милан в Серия А

Комичен автогол на Рикардо Калафиори в 94-тата минута коства победата на Арсенал при визитата на Уулвърхемптън в двубой от 31-вия кръг на Висшата лига. Срещата на "Молиньо" завърши с 2:2 Преди това Букайо Сака изведе "топчиите" рано-рано напред в резултата. В 56-ата минута Пиеро Инкапие удвои аванса на своя тим и излгеждаше така сякаш всичко е приключило. Не след дълго обаче Хуго Буено намали изоставането на "вълците".

Арсенал се издъни!

Това мотивира момчетата на Роб Едуардс, които благодарение на неразбирателство в отбраната на гостите спечелиха точка. Така тимът на Микел Артета събра 58 точки - 5 пред Манчестър Сити, който е с мач по-малко. Уулвс си остана на дъното, но равенството може да се счита за значим успех.

Междувременно Милан и Комо завършиха 1:1 в отложен мач от 24-тия кръг на Серия А. Нико Пас откри за гостите в 32-рата минута след много груба грешка на вратаря на "росонерите" Майк Менян. След около час игра Рафаел Леао изравни за домакините. Португалецът бе изведен сам срещу вратаря и елегантно го прехвърли. 

Заради церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина срещата не се игра по програма и дори имаше идея да се състои в Австралия, но това пропадна. Милан изостава на 7 точки зад лидера в класирането Интер. Комо се изкачи в топ 6 и има равен брой точки по 42 със седмия Аталанта.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: 4-зведен Гордън и 5 гола за едно полувреме: Нюкасъл унищожи Карабах в Шампионска лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Милан Арсенал Висша лига Серия А Уулвърхемптън Комо
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес