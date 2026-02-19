Арсенал катастрофира срещу последния с комичен автогол, фурорът на сезона спъна Милан в Серия А

Комичен автогол на Рикардо Калафиори в 94-тата минута коства победата на Арсенал при визитата на Уулвърхемптън в двубой от 31-вия кръг на Висшата лига. Срещата на "Молиньо" завърши с 2:2 Преди това Букайо Сака изведе "топчиите" рано-рано напред в резултата. В 56-ата минута Пиеро Инкапие удвои аванса на своя тим и излгеждаше така сякаш всичко е приключило. Не след дълго обаче Хуго Буено намали изоставането на "вълците".

Арсенал се издъни!

Това мотивира момчетата на Роб Едуардс, които благодарение на неразбирателство в отбраната на гостите спечелиха точка. Така тимът на Микел Артета събра 58 точки - 5 пред Манчестър Сити, който е с мач по-малко. Уулвс си остана на дъното, но равенството може да се счита за значим успех.

ARSENAL HAVE CAPITULATED A TWO-GOAL LEAD TO DRAW 2-2 WITH WOLVES. 🫠



David Raya and Gabriel's mix-up deep into injury time proves costly, as the hosts force a Riccardo Calafiori own goal to level it just minutes after he was subbed on. 🙃😬



The Gunners are now five points ahead… pic.twitter.com/tDEOXBYALq — talkSPORT (@talkSPORT) February 18, 2026

Междувременно Милан и Комо завършиха 1:1 в отложен мач от 24-тия кръг на Серия А. Нико Пас откри за гостите в 32-рата минута след много груба грешка на вратаря на "росонерите" Майк Менян. След около час игра Рафаел Леао изравни за домакините. Португалецът бе изведен сам срещу вратаря и елегантно го прехвърли.

Заради церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина срещата не се игра по програма и дори имаше идея да се състои в Австралия, но това пропадна. Милан изостава на 7 точки зад лидера в класирането Интер. Комо се изкачи в топ 6 и има равен брой точки по 42 със седмия Аталанта.

