Печалбите на авиокомпаниите ще намалеят наполовина през 2026 г.: Прогноза

Авиокомпаниите очакват повече пътници тази година, но и по-малко печалби в сравнение с миналата година на фона на високата цена на авиационните горива. Това съобщи Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), представяйки най-новите си прогнози. Ръстът на пътниците ще бъде съпътстван от спад на рентабилността, като се очаква общата печалба на авиокомпаниите да е близо два пъти по-малка от миналогодишната.

5,1 милиарда пътници

Авиокомпаниите, членуващи в IATA, които обслужват 85 процента от световния въздушен трафик, ще превозят 5,1 милиарда пътници през 2026 г. или с 2,4 на сто повече, отколкото през 2025 г., сочат прогнозите, представени по време на среща на върха на асоциацията в Рио де Жанейро.

Още: Задава ли се недостиг на самолетно гориво в Европа: Прогноза от еврокомисар

Според предварителни данни на асоциацията през миналата година авиокомпаниите са превозили 4,98 милиарда пътници. Символичният праг от 4 милиарда пътници беше преминат през 2023 г.

За авиокомпаниите от Близкия изток обаче, се очаква да са на загуба тази година на фона на продължаващия вече повече от три месеца конфликт в региона, довел до нарушаване на доставките на петрол и вследствие на това – до поскъпване на авиационните горива по света.

"Смущенията в Близкия изток, причинени от войната, и повишението на цените на горивата обърнаха перспективите за авиокомпаниите в негативна посока“, предупреди генералният директор на Международната асоциация за въздушен транспорт Уили Уолш, цитиран в съобщението.

"Печалбите ще се свият от 45 милиарда долара през 2025 г. до 23 милиарда тази година. А маржовете ще намалеят – от 4,2 на сто до 2 на сто“, добави той, визирайки нетните маржове на печалба на превозвачите.

Още: Продават голяма европейска нискотарифна авиокомпания

Според изчисленията на асоциацията нетната печалба за авиокомпаниите се очаква да бъде средно 4,50 долара на пътник, което е два пъти по-малко, отколкото през 2025 г.

Уолш уточни, че по този начин за авиокомпаниите „не остават много резерви, ако други разходи или данъци се увеличат“.

С нарастващите разходи за гориво, които се отразяват отчасти върху цената на билетите, оборотът на членовете на IATA се очаква да нарасне с 9 на сто тази година до 1,165 милиарда долара.

"Авиокомпаниите понасят по-голямата част от удара от цените на горивото. Въпреки че цените на билетите се повишават, те все още поемат част от това в своите резултати“, според анализа на IATA, в която членуват над 370 превозвача.

Според прогнозите рентабилността за авиокомпаниите ще варира значително в различните региони по света.

За авиокомпаниите от Европа се предвижда ръст на нетната печалба с 3,1 на сто, като по този начин те ще са най-рентабилните в света тази година, изпреварвайки конкурентите си от Северна Америка, чиято рентабилност ще нарасне с 2,5 на сто, и от Азиатско-тихоокеанския регион, които ще отбележат ръст с 2,1 на сто.

Въпреки силната геополитическа несигурност и невъзможността да се предвиди кога ще приключи войната в Близкия изток, от IATA не се притесняват за търсенето на въздушни пътувания.

Според изчисленията на асоциацията средната цена на билет е спаднала с 26 на сто за десет години.