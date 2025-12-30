Кабинетът подаде оставка:

Терзиев с финансов отчет и обещание: Нито един местен данък или такса няма да се вдига

30 декември 2025, 16:56 часа 372 прочитания 1 коментар
Терзиев с финансов отчет и обещание: Нито един местен данък или такса няма да се вдига

Кметът на София Васил Терзиев даде отчет за свършената работа през 2025 г. Според него резултатите на Столична община показват по-добра финансова година, по-добро управление на публичния ресурс и по-добри резултати, без увеличаване на местните данъци и такси в последната година, в която смятаме в левове.

Още: Тротоари за токчета: Терзиев отчита нови и обновени тротоари

Подробен отчет от столичния кмет

Васил Терзиев направи равносметката в своя Facebook профил и подробно обясни как Столична община е постигнала положителните резултати. "За първи път Столична община приложи активен и отговорен подход към управлението на временно свободните бюджетни средства. Чрез краткосрочни депозити, при пълно спазване на принципите на сигурност и ликвидност, реализирахме 691 866,75 лв. приходи от лихви – средства, които ще бъдат вложени обратно в града и публичните услуги", написа Терзиев.

Последната година, в която смятаме в левове, резултатите на Столична община показват, че сме имали още по-добра...

Posted by Васил Терзиев on Tuesday 30 December 2025

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му с тези средства общината може да проектира 3 нови детски градини, да обнови 14 училищни двора или да ремонтира едно централно градско кръстовище.

Още: Васил Терзиев: Намалихме с 15% недостига на места в детските градини в София

Терзиев изтъква, че общината има над 1 милиард лева собствени приходи, но без повишаване на данъци и такси. "През 2025 г. Столична община премина историческия праг от над 1 млрд. лв. собствени приходи от местни данъци и такси, без нито едно увеличение. Това е резултат от по-висока събираемост, по-строг контрол и повече и по-лесни начини за плащане чрез електронни услуги и автоматизация.", пише кметът на столицата и уточнява, че през следващата година тези суми вече ще се отчитат в евро.

По думите му приходите може да продължат да растат без допълнителна тежест за гражданите и такова е очакването му за 2026 г. Кметът заяви, че през 2026 г. нито един местен данък или такса няма да бъдат повишени.

Още: "Като си по-добър - покажи го": Терзиев с обобщение за 2025 г. за столицата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Столична община отчет Васил Терзиев 2025-та
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес