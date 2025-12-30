Терзиев с финансов отчет и обещание: Нито един местен данък или такса няма да се вдига

Кметът на София Васил Терзиев даде отчет за свършената работа през 2025 г. Според него резултатите на Столична община показват по-добра финансова година, по-добро управление на публичния ресурс и по-добри резултати, без увеличаване на местните данъци и такси в последната година, в която смятаме в левове.

Подробен отчет от столичния кмет

Васил Терзиев направи равносметката в своя Facebook профил и подробно обясни как Столична община е постигнала положителните резултати. "За първи път Столична община приложи активен и отговорен подход към управлението на временно свободните бюджетни средства. Чрез краткосрочни депозити, при пълно спазване на принципите на сигурност и ликвидност, реализирахме 691 866,75 лв. приходи от лихви – средства, които ще бъдат вложени обратно в града и публичните услуги", написа Терзиев.

По думите му с тези средства общината може да проектира 3 нови детски градини, да обнови 14 училищни двора или да ремонтира едно централно градско кръстовище.

Терзиев изтъква, че общината има над 1 милиард лева собствени приходи, но без повишаване на данъци и такси. "През 2025 г. Столична община премина историческия праг от над 1 млрд. лв. собствени приходи от местни данъци и такси, без нито едно увеличение. Това е резултат от по-висока събираемост, по-строг контрол и повече и по-лесни начини за плащане чрез електронни услуги и автоматизация.", пише кметът на столицата и уточнява, че през следващата година тези суми вече ще се отчитат в евро.

По думите му приходите може да продължат да растат без допълнителна тежест за гражданите и такова е очакването му за 2026 г. Кметът заяви, че през 2026 г. нито един местен данък или такса няма да бъдат повишени.

