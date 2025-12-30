Един от най-големите банкови обири разтърси Германия: Безредици пред банката (СНИМКИ)

Вчера, 29 декември, е бил извършен един от най-големите обири в съвременната история на Германия, пишат днес местни медии. Крадци са отмъкнали ценности на стойност около 30 милиона евро, след като са разбили приблизително 3200 сейфа в трезор на банка в западния град Гелзенкирхен.
Засегнати са над 2500 клиенти, отбелязва ДПА, позовавайки се на правоохранителните органи.
Престъпниците са били добре подготвени технически и са знаели какво точно правят, пише "Билд".
Feueralarm deckt spektakulären Bankeinbruch auf: Täter bohren sich in Gelsenkirchener Sparkasse direkt in den Tresorraum. Ermittlungen laufen, Beute unklar. 🔍🚓💥 #Gelsenkirchen #Sparkasse #Bankeinbruch pic.twitter.com/rrCbmMNbZW— presse.online (@presse_online) December 29, 2025
Около 200 разтревожени клиенти са се събрали пред банковия клон, за да търсят информация за ценностите си. Част от тях са опитали да влязат насилствено в сградата, което е наложило полицията временно да затвори клона.
Още: Тежки провинения на войници от парашутен полк в Германия, Писториус с остро изявление
Nach einem spektakulären Bankeinbruch in Gelsenkirchen haben am Dienstag wütende Kunden die geschlossene Sparkassen-Filiale belagert. Unbekannte hatten in der Nacht auf Sonntag rund 30 Millionen Euro erbeutet. https://t.co/ee6ywp00d8 pic.twitter.com/nXu8YnGQqt— NIUS (@niusde_) December 30, 2025
Tumulte vor aufgebohrter Bank: Wütende Sparkassen-Kunden skandieren: "Wir wollen rein!" https://t.co/zDqLKfPFqz pic.twitter.com/vKCZtji7O1— ntv Nachrichten (@ntvde) December 30, 2025
За какво средният германец харчи парите си? Вече резервират полети за 2027 година