Един от най-големите банкови обири разтърси Германия: Безредици пред банката (СНИМКИ)

30 декември 2025, 16:24 часа 382 прочитания 0 коментара
Вчера, 29 декември, е бил извършен един от най-големите обири в съвременната история на Германия, пишат днес местни медии. Крадци са отмъкнали ценности на стойност около 30 милиона евро, след като са разбили приблизително 3200 сейфа в трезор на банка в западния град Гелзенкирхен.

Засегнати са над 2500 клиенти, отбелязва ДПА, позовавайки се на правоохранителните органи.

Престъпниците са били добре подготвени технически и са знаели какво точно правят, пише "Билд".

Около 200 разтревожени клиенти са се събрали пред банковия клон, за да търсят информация за ценностите си. Част от тях са опитали да влязат насилствено в сградата, което е наложило полицията временно да затвори клона.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
