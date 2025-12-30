Прогноза за времето - 31 декември 2025 г. (сряда)

През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Утре ще е предимно слънчево, по-късно след обяд ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен, през деня временно силен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат. Минималните ще бъдат между минус 7 и минус 2 градуса, а максималните - между минус 1 и 4 градуса. В София минимална – около минус 7 градуса, максимална – около 0 градуса.

В новогодишната нощ ще бъде студено и ветровито. Ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността. На отделни места в източните и планинските райони ще има слаби превалявания от сняг. Вятърът ще отслабне, но ще остане до умерен и поривист от запад-северозапад. Към полунощ температурите ще са от минус 11 градуса в югозападните и планинските райони до минус 4 градуса, минус 3 градуса в източните райони.

Атмосферното налягане бавно ще се повишава и ще е близко до средното за месеца.

В планините и по морето

Над планините облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. През новогодишната нощ на места ще има превалявания от сняг. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Ще нахлува студен въздух и дневните температури чувствително ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 10 градуса, на 2000 метра – около минус 17 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, по-късно след обяд облачността ще се увеличи. Ще е ветровито с временно силен и поривист вятър от запад-северозапад. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат 2-4 градуса. Температурата на морската вода е 9-11 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 3 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 6 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 39 мин. и изгрява в 13 ч. и 49 мин. Фаза на Луната: четири дни след първа четвърт.