Цените на цигарите нарастват в държава от Балканите

Вицепремиерът и министър на финансите на Хърватия Марко Приморац заяви днес, че в съответствие с увеличението на акцизите върху тютюневите изделия, цената на цигарите ще се увеличи с до 20 цента на кутия, предаде хърватската медия "Индекс". Днес правителството прие наредба, която ще въведе по-високи акцизи върху тютюневите изделия от 1 януари 2026 г., а според Приморац прилагането на новата наредба би трябвало да увеличи приходите в държавния бюджет през 2026 г. с около 130 милиона евро.

„Чрез увеличаване на акцизите се полагат усилия и за постигане на социални ефекти“, каза той.

В допълнение към фискалните ефекти, Приморац заяви след заседанието на правителството, увеличаването на акцизите има за цел да постигне желаните социални ефекти, предимно по отношение на здравето на гражданите.

Той отбеляза още, че това е редовно увеличение на акцизите, което е практика и на други държави-членки на ЕС, и че Хърватия все още е една от страните-членки на ЕС, която е „доста рационална в този смисъл“ по отношение на акцизното данъчно натоварване върху тютюневите изделия.

С колко се увеличават акцизите?

Според представената на днешното заседание наредба, специфичният акциз за 1000 цигари ще бъде 59,10 евро, пропорционалният акциз 34 процента от цената на дребно, а минималният акциз върху цигарите е в размер на 130,60 евро за 1000 цигари.

Акцизът се увеличава и за фино нарязания тютюн за свиване на цигари и е в размер на 126,90 евро за килограм, за други тютюни за пушене 126,90 евро за килограм, за пури 126,90 евро за 1000 броя и за „пурети“ 126,90 евро за 1000 броя.

Акцизът за е-течност е 0,25 евро за милилитър, за нагрявани тютюневи изделия 211,30 евро за килограм и за нови тютюневи изделия 126,90 евро за килограм.