Една година самота: Дженифър Лопес не си търси мъж

Дженифър Лопес не е готова да започне отново да ходи на срещи след развода си. Въпреки че 56-годишната звезда и бившият ѝ съпруг Бен Афлек официално сложиха край на брака си преди почти една година, тя все още не излиза на срещи и засега е щастлива да остане необвързана. "За нея всичко се върти около работата и децата. Изглежда щастлива и доволна", сподели източник пред "PEOPLE".

Американска актриса и певица има 17-годишни близнаци – Макс и Еми – от бившия си съпруг Марк Антъни.

Дженифър Лопес и Бен Афлек прекратиха първия си годеж през 2004 г., но подновиха романтичната си връзка през 2021 г. Те сключиха брак през юли 2022 г., а тя подаде молба за развод две години след втората им сватбена церемония в Джорджия, посочвайки 26 април 2024 г. като дата на раздялата им, припомня БГНЕС.

Да бъде свободна

Дженифър Лопес, която е била омъжена четири пъти, настоява, че се наслаждава на ергенския живот, след като през годините е преживяла "различни предизвикателни ситуации". "Сега съм развълнувана, когато знам, че просто ще бъда сама. Да, не търся никого, защото всичко, което съм направила през последните 25-30 години, намирайки се в различни предизвикателни ситуации, какво мога да направя, когато съм сама, какво ще стане, ако просто съм свободна?", каза тя пред списание "Interview".

