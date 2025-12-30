Вучич лъже и си вре носа на Балканите: Правителството в Черна гора може да не оцелее

Сръбският президент Александър Вучич изглежда си вре носа на Балканите и разпространи лъжи за черногорски политик и предизвика напрежение между Белград и Подгорица, което доведе и до сътресение в правителството на Черна гора. Всичко започва с протест в черногорския град Ботун срещу изграждането на водопречиствантелна станция и продължи с провокация на близкия до Вучич председател на Народнодемократическата партия Милан Кнежевич, за който сръбския президент разпространи информация, че е арестуван, което се оказа невярно.

Всичко това се случва след като Европейската комисия нареди Черна гора сред отличниците за Европейския съюз и след неотдавашното етническо напрежение в страната, за което отново основен заподозрян е Александър Вучич.

През есента възникнаха протести заради случая на наръган младеж в Подгорица. Първоначално се твърдеше, че в нападението са участвали двама турски граждани, но по-късно се оказа, че те нямат общо със случая. Въпреки това в страната имаше протести, по време на които се унищожаваше имущество на турски граждани. Нещо повече - заради напрежението близо 9000 турски граждани напуснаха Черна гора.

Междувременно главата на ислямската общност в Черна Рифат Фейзич смята, че Вучич е нападнал Турция през случая в Черна гора, заради дроновете, които Анкара даде на Косово. ОЩЕ: След етническото напрежение: Близо 9000 турски граждани напуснаха Черна гора

Ето какво се случи

Полицията обгради района, където местните жители протестираха под палатки от дни, и издаде заповед за евакуация на мястото и отстраняване на превозни средства.

Тъй като тълпата не се подчини на заповедта, полицията започна да я потиска, обявявайки използването на най-леките принудителни мерки. Някои от демонстрантите седнаха на земята и пееха, чуха се и викове към полицията. На място имаше около 200 полицаи, както и няколко журналистически и медицински екипа.

По време на интервенцията бяха задържани около 50 души, включително кметът на община Зета Михайло Асанович, докато въпросният Милан Кнежевич след кратък разговор с полицията, доброволно влезе в полицейския микробус.

Полицейското управление неофициално съобщи, че Кнежевич не е задържан, а е влязъл в превозното средство по собствено желание, в момент, когато полицията вече е приключвала операциите си на място.

Намесата на Вучич

Въпреки тези факти, сръбският президент Александър Вучич побърза да публикува съобщение в профила си в Instagram, в което твърди, че Кнежевич е бил „арестуван“ , представяйки го като „лидер на сръбския народ в Черна гора“ и човек, който „е защитил волята на народа, изразена на референдума“.

„Днес в Черна гора беше арестуван лидерът на Демократическата народна партия и по-важното - лидерът на сръбския народ Милан Кнежевич. Той защити волята на народа, изразена на референдума. В трудни моменти винаги съм бил и ще бъда с приятелите си“, написа Вучич.

Това изявление предизвика бурни реакции в Подгорица, тъй като се основаваше на невярна информация и представляваше пряка намеса във вътрешните политически и сигурностни работи на друга държава. Малко след това беше изявление на президента на Сръбската прогресивна партия Милош Вучевич, който допълнително засили реториката си, обвинявайки черногорската полиция в „насилие“ и обявявайки Кнежевич за символ на сръбската борба в Черна гора.

Нито Вучич, нито Вучевич споменаха действително задържаните лица, а само Кнежевич, когото полицията не искаше да отведе.

Снимка: istock

Подгорица осъди поведението му

Официалният отговор дойде от вицепремиера на правителството на Черна гора по външните работи и европейските въпроси Филип Иванович, който заяви, че „солидарността от региона се основава на дезинформация“.

„Техният другар и приятел не беше арестуван, а по собствена воля, без никаква провокация, влезе в полицейския бус с намерението да остане там. Не само не беше арестуван, но и отказа изричните призиви на полицаите да си тръгне, именно защото не беше арестуван“, каза Иванович, очевидно реагирайки на съобщението на Вучич.

Иванович предупреди, че политиците от околните райони, „ако трябва да реагират“, трябва да го правят въз основа на точна и проверена информация, а не на политически конструкции.

Защо правителството може да падне?

Кнежевич, който е и депутат, обяви, че партията му ще напусне управляващата коалиция заради полицейски репресии. ОЩЕ: "Вучич нападна Турция": Напрежението в Черна гора, обяснено от главата на ислямската общност там