Въпреки трудностите, успешна година за район “Изгрев”: Говори кметът д-р Делян Георгиев (ВИДЕО)

Изтичането на договорите за сметопочистване, сметоизвозване и миене на улиците е много сериозен проблем. В кризисната ситуация, в която се създаде, всеки районен кмет трябва да търси вариант да помага на хората, които са го избрали. Това заяви в предаването “Студио Actualno” кметът на столичния “Изгрев”, д-р Делян Георгиев, коментирайки актуалните въпроси пред софийския район. Без специализирана техника не можем да се справим в момента, но търсим варианти. Всеки ден се извозва боклукът, работим усилено, каза Георгиев.

Не е нормално за европейска страна, за европейски град, всичко това, което се случва в София. Има саботажи и трудности, с които се опитваме да се справим. Не мога да скрия, че не съм очаквал такова нещо - напротив очаквахме и затова започнахме от доста по-рано да се подготвяме в “Изгрев”. Ние можем да издържим, колкото е необходимо, за да помогнем на нашите съграждани, категоричен бе още кметът.

По думите му общата политическа нестабилност през последните години е ощетила много общините по отношение на късното приемане на бюджетите. Да си реализираме в последния момент капиталовата програма, това не е добре. Не е добре да влизаме с удължителен бюджет през следващата година. Дори един действащ държавен бюджет да не е идеален, е по-добре от удължителен, счита Георгиев.

Изпращаме една успешна година в “Изгрев”. Успяхме да отворим десет нови групи към детските градини. Очакваме да имаме 900 места в детските градини на района - такива цели сме си поставили, каза още кметът.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.