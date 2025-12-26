Путин иска Новорусия, Европа е страна във войната: Ивайло Ачев за бъдещето на Украйна (ВИДЕО)

Русия напредна - не толкова, колкото ѝ се иска, но повече, отколкото на Украйна ѝ се иска. Това заяви в предаването “Студио Actualno” главният редактор на Actualno.com Ивайло Ачев, който е и магистър по международни отношения. Ачев коментира голямата тема с войната в Украйна и възможните сценарии за нейното прекратяване.

Русия иска да си вземе своето - с война или дипломация. Най-прост пример, че не мисли особено за мир, са заявките ѝ да разширява буферни зони в Северна Украйна - нещо, което дори не влиза в концепцията за "Новорусия". "Многократно през тази година се разбира, че под “нашето” стои Новорусия - Луганска, Херсонска, Запорожка и Донецка област не са изцяло завладени от Русия. Добавяме и Крим. Но Новорусия не е само това - Путин говори за Одеса, Николаев. Путин говори за своите исторически земи. И тогава става много сложно", предупреди Ачев.

Чисто военно руснаците успяха да си върнат загубеното в Курска област. Ачев напомни, че Северна Корея е дошла на помощ на Москва с ракети и оръжие - иначе не се виждаше как втората армия в света може да се оправи сама. "Като добавим дроновете от Иран, които си вървят от години, като добавим, че при операцията в град Суджа за няколко дни Тръмп спря разузнавателните данни към Украйна - за мен това доста допринесе Русия да спечели в Курска област", каза Ачев.

По думите му другото, което не е било виждано до този момент във военен аспект, е операция “Паяжина” - с малки дронове Украйна извади от строя 1/3 от стратегическата авиация на Русия. Дроновете промениха сухопътната война, счита той.

Ролята на врага

Ачев коментира, че претенциите на Путин относно Украйна са чисто практични - да опази своя режим под маската на идеология. Украйна е отявлен външен враг, с който да оцелее цялото руско битие. Ако няма такъв враг, ще започнат да лъсват вътрешните проблеми. Ачев каза, че Путин прокарва идеята за "прогнилия Запад" точно с тази цел.

Главният редактор на Actualno.com е категоричен, че докато Путин е на власт и с този начин на развитие на Русия - външен враг обезателно да е "двигател за прогрес", Европа ще е страна във войната, а не неутрален посредник. В хибридната война Путин спечели много със своята стратегия. Социалните мрежи дават възможност да се разпространяват неща страшно бързо, хората нямат възможност да верифицират десет източници на информация - дали едно нещо е вярно или не. По-лесно е да повярваш, особено на това, което отговаря на разбиранията ти.

Според Ачев в момента Зеленски си дава сметка, че трябва да си осигури западна помощ, за да издържи войната на изтощение. Путин няма да подпише истински мир, ако не е достатъчно изтощен, за да го направи, счита Ачев. А ако Украйна падне, трябва да има нов външен враг за Путин, защото неговият режим няма да оцелее без такъв - всеки може да помисли кой ще е следващият голям враг в такъв случай, намира се западно от Украйна и България е един от членовете на този съюз, Европейския, изрази мнение Ивайло Ачев.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.