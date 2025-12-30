Откриха издирвания млад мъж на Витоша

Издирваният 22-годишен мъж в района на планина Витоша е открит, съобщава NOVA, позовавайки се на службата за спешна помощ "Търсене и Спасяване - България". Според информацията мъжът е контактен и в състояние да се придвижва сам. Предстои медицински екип да извърши преглед и да направи оценка на здравословното му състояние.

В спасителната операция, започнала на 29 декември, участваха екипи на "Търсене и Спасяване - България", Планинската спасителна служба, както и структури на Столичната дирекция на вътрешните работи.

Издирването

В понеделник от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) информираха, че се издирва 22-годишен младеж, изчезнал в района на планина Витоша. Сигналът бе подаден от родителите на младежа.