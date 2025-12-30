Кабинетът подаде оставка:

Равносметката за 2025: Пет пъти повече мигранти край бреговете на Гърция

30 декември 2025, 17:18 часа 274 прочитания 0 коментара
Равносметката за 2025: Пет пъти повече мигранти край бреговете на Гърция

Броят на мигрантите, достигащи Гърция от бреговете на Либия до остров Гавдос и южните брегове на Крит, се е увеличил пет пъти през 2025 г. Информацията пише гръцкото издание Kathimerini, позоваваки се на официални данни, публикувани от бреговата охрана. Според бреговата охрана - от началото на годината до миналата неделя са потвърдени 19 948 пристигащи през така наречения южен коридор. Това е увеличение с 400% спрямо 4935 потвърдени пристигания през 2024 г. Само през декември около 3000 мигранти са акостирали на Гавдос и Крит, като 12 инцидента в тридневния период между 26 и 28 декември се равняват на около 1000 пристигащи.

На какво се дължи?

Източници от бреговата охрана отдават скорошния скок на благоприятните условия за плаване в Югоизточното Средиземноморие.

Източници признават, че двустранните контакти с длъжностни лица и представители на двете правителства в Либия през юли, както и обучението на персонала на либийската брегова охрана от техните гръцки колеги през август, не са дали желаните резултати за ограничаване на притока на бежанци.

„Необходимо е да се окаже по-голям натиск върху северноафриканската страна за ограничаване на дейността на мрежите за трафик на хора, докато мигрантите все още са на сушата, както се случи в случаите с Италия и Малта“, отбеляза високопоставен гръцки служител.

Параметърът „Турция“ също не може да бъде пренебрегнат, тъй като Анкара поддържа силно влияние в северноафриканската държава.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Всъщност, източници от централата на гръцката брегова охрана съобщават за гръцкото издание, че мощни турски контрабандни групи са пренасочили дейността си от източното Егейско море към маршрута Либия-Крит/Гавдос.

Те добавят, че дори има индикации, че надуваемите лодки, използвани от трафикантските мрежи за прекосяване на Югоизточното Средиземноморие, са произведени в Турция и транспортирани до Либия от името на контрабандистите. ОЩЕ: Издирват непълнолетен мигрант, изчезнал в Егейско море

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Лодка Гърция мигранти мигрантски натиск
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес