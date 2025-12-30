Равносметката за 2025: Пет пъти повече мигранти край бреговете на Гърция

Броят на мигрантите, достигащи Гърция от бреговете на Либия до остров Гавдос и южните брегове на Крит, се е увеличил пет пъти през 2025 г. Информацията пише гръцкото издание Kathimerini, позоваваки се на официални данни, публикувани от бреговата охрана. Според бреговата охрана - от началото на годината до миналата неделя са потвърдени 19 948 пристигащи през така наречения южен коридор. Това е увеличение с 400% спрямо 4935 потвърдени пристигания през 2024 г. Само през декември около 3000 мигранти са акостирали на Гавдос и Крит, като 12 инцидента в тридневния период между 26 и 28 декември се равняват на около 1000 пристигащи.

На какво се дължи?

Източници от бреговата охрана отдават скорошния скок на благоприятните условия за плаване в Югоизточното Средиземноморие.

Източници признават, че двустранните контакти с длъжностни лица и представители на двете правителства в Либия през юли, както и обучението на персонала на либийската брегова охрана от техните гръцки колеги през август, не са дали желаните резултати за ограничаване на притока на бежанци.

„Необходимо е да се окаже по-голям натиск върху северноафриканската страна за ограничаване на дейността на мрежите за трафик на хора, докато мигрантите все още са на сушата, както се случи в случаите с Италия и Малта“, отбеляза високопоставен гръцки служител.

Параметърът „Турция“ също не може да бъде пренебрегнат, тъй като Анкара поддържа силно влияние в северноафриканската държава.

Всъщност, източници от централата на гръцката брегова охрана съобщават за гръцкото издание, че мощни турски контрабандни групи са пренасочили дейността си от източното Егейско море към маршрута Либия-Крит/Гавдос.

Те добавят, че дори има индикации, че надуваемите лодки, използвани от трафикантските мрежи за прекосяване на Югоизточното Средиземноморие, са произведени в Турция и транспортирани до Либия от името на контрабандистите. ОЩЕ: Издирват непълнолетен мигрант, изчезнал в Егейско море