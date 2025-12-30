Расте с двуцифрен процент: БНБ обяви колко е външният дълг на България

Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 10,3 на сто на годишна база до 53,557 млрд. евро към края на месец октомври. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, към края на октомври 2024 година брутният външен дълг е възлизал на 48,564 млрд. евро или с 4,992 млрд. евро по-малко спрямо сегашното ниво.

Като процент от БВП

Брутният външен дълг на страната се равнява на 47,7 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) към края на този октомври, спрямо 46,4 процента от БВП преди година.

В края на октомври 2025 г. краткосрочните задължения са 8,159 млрд. евро (15,2 процента от брутния дълг, 7,3 процента от БВП) и намаляват с 320,6 млн. евро (3,8 на сто) спрямо октомври 2024 г. (8,479 млрд. евро, 17,5 процента от дълга, 8,1 процента от БВП).

Дългосрочните задължения възлизат на 45,398 млрд. евро (84,8 процента от брутния дълг, 40,4 процента от БВП) в края на октомври 2025 г., като нарастват с 5,313 млрд. евро (13,3 на сто) спрямо края на октомври 2024 г. (40,085 млрд. евро, 82,5 процента от дълга, 38,3 процента от БВП).

Към края на октомври 2025 г. 36,217 млрд. евро (67,6 процента) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 80 процента от брутните външни задължения, при 77,1 процента година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на октомври 2025 г. е 17,631 млрд. евро (15,7 процента от БВП). Спрямо края на октомври 2024 г. (13,096 млрд. евро, 12,5 процента от БВП) той нараства с 4,535 млрд. евро (34,6 на сто). Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг - 32,9 процента към края на октомври 2025 г., при 27 процента към октомври 2024 г.

Външните задължения на Централната банка са 1,999 млрд. евро (1,8 процента от БВП). Те намаляват с 87,9 млн. евро (4,2 процента) спрямо края на октомври 2024 г. (2,087 млрд. евро, 2 процента от БВП).

Външните задължения на сектор Други парично-финансови институции са 7,548 млрд. евро (6,7 процента от БВП). Те се повишават с 1,089 млрд. евро (16,9 на сто) спрямо края на октомври 2024 г. (6,459 млрд. евро, 6,2 процента от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 13,198 млрд. евро (11,8 процента от БВП). Те нарастват със 150,6 млн. евро (1,2 на сто) спрямо същия месец на миналата година (13,048 млрд. евро, 12,5 процента от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13,178 млрд. евро (11,7 процента от БВП) в края на октомври 2025 г., което е с 694,6 млн. евро (5 на сто) по-малко спрямо края на октомври 2024 г. (13,873 млрд. евро, 13,2 процента от БВП).