Пентагонът разсекретява нови документи за НЛО

В петък, 12 юни, Пентагонът публикува третата партида разсекретени документи, свързани с наблюдения на НЛО или, както сега ги наричат, неидентифицирани аномални явления. Разсекретени бяха седемдесет и два документа и дори бяха публикувани видеоклипове, показващи странни светещи обекти. Според Daily Mail, някои от тези обекти сякаш изкривяват пространството.

Пентагонът разсекрети още документи за НЛО

Нова партида разсекретени документи за НЛО съдържа няколко видеоклипа, показващи необясними обекти.По молба на президента Доналд Тръмп, Пентагонът продължава да публикува класифицирани документи, отнасящи се до наблюдения на НЛО и евентуална извънземна дейност. Заслужава да се отбележи, че новите документи не предоставят доказателства за съществуването на извънземни, но експертите не са в състояние да обяснят странните форми и поведение на наблюдаваните обекти. Природата на тези летящи обекти остава загадка.

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Един от разсекретените документи описва наблюдението от американските военни на необичаен обект, реещ се над планината Шайен в Колорадо. Съобщава се, че обектът е бил с форма на картоф, с остри ръбове и кремаво бял цвят. Свидетели твърдят, че се е състоял от неправилно оформени, асиметрични панели, сглобени заедно. Обектът е останал неподвижен около две минути и след това внезапно е изчезнал. Този инцидент се е случил през 2022 г.

През 2023 г. няколко агенти на ФБР съобщиха за многократни наблюдения на яркооранжеви и червени кълба в небето. В някои случаи тези кълба са създавали допълнителни, по-малки кълба. Експертите казват, че може да е в действие някаква неизвестна технология.

През същата година агенти на ФБР наблюдават странен прозрачен обект, висящ в нощното небе на неразкрито място в Съединените щати. Мистериозният обект се е намирал на около 6 метра над земята и е бил толкова прозрачен, че звездите и околността са се виждали през него. Свидетели съобщават, че обектът сякаш е изкривявал или изкривявал пространството. Това светещо кълбо е нямало видима структура и след като се е задържало за кратко, внезапно е изчезнало без звук.

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През 2025 г. агенти на ФБР в североизточната част на Съединените щати наблюдават странна, яркочервена сфера близо до гориста местност. В документа се посочва, че в червената сфера, в центъра ѝ, се е намирало това, което свидетелят описва като бяло плазмено слънце с размерите на баскетболна топка. Сферата променя формата и яркостта си, докато се движи. След това се появява втора сфера. Според документа, НЛО-тата се движат безшумно и плавно, сякаш синхронно, сякаш са свързани помежду си. След това и двата обекта внезапно и безшумно изчезват.

Разсекретен е и доклад на агенти на ЦРУ, наблюдавали НЛО в Зимбабве, Африка, през 2008 г. Агентите са забелязали странен дискообразен обект с въртящи се светлини в небето близо до главното летище на страната. Обектът е излъчвал и светлинни лъчи.

Към днешна дата Пентагонът е публикувал приблизително 300 разсекретени документа, свързани с НЛО и потенциална извънземна дейност на Земята. Военното министерство на САЩ заяви, че публикуването на нови класифицирани документи ще продължи в близко бъдеще.

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