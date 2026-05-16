Гаф в ефир: Включиха експерт по НЛО, оказа се лекар (ВИДЕО)

Сконфузен момент по аржентинската телевизия. Водещи на предаване за НЛО (неидентифицирани летящи обекти) по погрешка се свързаха с уролог и го помолиха за експертен анализ. На живо в ефир те попитаха лекаря къде е учил и откъде знае толкова много за извънземните.
"Аз съм уролог, не уфолог. Звучи подобно, но не е същото", отговори мъжът.
Уфологът е човек, който изучава или се интересува от НЛО и предполагаеми извънземни явления.
Embarrassing moment on Argentine TV: hosts of a UFO show accidentally contacted a urologist and asked him for expert analysis— NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2026
Live on air, they asked the doctor where he studied and how he knew so much about aliens.
"I'm a urologist, not a ufologist. It sounds similar, but it's…
