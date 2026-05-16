Гаф в ефир: Включиха експерт по НЛО, оказа се лекар (ВИДЕО)

16 май 2026, 21:27 часа 0 коментара
Снимка: CoolCatGameStudio / Pixabay
Сконфузен момент по аржентинската телевизия. Водещи на предаване за НЛО (неидентифицирани летящи обекти) по погрешка се свързаха с уролог и го помолиха за експертен анализ. На живо в ефир те попитаха лекаря къде е учил и откъде знае толкова много за извънземните.

"Аз съм уролог, не уфолог. Звучи подобно, но не е същото", отговори мъжът.

Уфологът е човек, който изучава или се интересува от НЛО и предполагаеми извънземни явления.

Извънземни НЛО Лекар
Виолета Иванова Редактор
