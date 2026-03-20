Правителството на САЩ регистрира "извънземния" домейн Aliens.gov

Правителството на САЩ регистрира домейна "Aliens.gov" месец след като президентът Доналд Тръмп обеща да публикува всички федерални досиета за НЛО и предполагаеми наблюдения на извънземни.

Изненадващото име на домейна "Aliens.gov" беше добавено към официалния регистър на уебсайтовете на федералното правителство, което засили спекулациите, че президентът Тръмп може би се готви да повдигне завесата върху това, което американските разузнавателни агенции наистина знаят по въпроса дали сме сами във Вселената, пише NYPost.

Въпреки че уебсайтът все още не е активен, правителството е резервирало името на домейна за все още неизвестна цел, показва справка в регистрите.

Заявката на Тръмп за разсекретяване

Разкритието дойде, след като домейнът беше засечен от автоматизиран тракер на нови федерални уебсайтове в сряда, почти точно месец след като Тръмп заяви, че ще нареди на висши служители на администрацията да идентифицират и публикуват правителствени файлове, свързани с НЛО и извънземни.

"Възоснова на проявения огромен интерес, ще насоча военния министър и други съответни министерства и агенции да започнат процеса по идентифициране и публикуване на правителствени данни, свързани с извънземен живот, неидентифицирани летящи обекти (НЛО) и всякаква друга информация относно тези изключително сложни, но интересни и важни въпроси", написа Тръмп в публикация в Truth Social миналия месец.

Съобщението накара федералните агенции, включително Пентагона и Белия дом, да се разтревожат. Допълнителна информация по това намерение обаче не беше дадена.

Няколко дни по-късно военният министър Пийт Хегсет публикува изявление, внимателно балансирайки между спазването на заповедта и нежеланието да дава прекалено много обещания.

"Нашите хора работят по това в момента. Не искам да преувеличавам колко време ще отнеме", каза той, като умишлено пропусна да даде ясни срокове.

"Започваме работа. Ще бъдем в пълно съответствие с тази изпълнителна заповед, нетърпеливи да предоставим данните на президента", каза той.

Що се отнася до това дали лично той вярва в малките зелени човечета, Хегсет беше лаконичен. "Ще видим. Аз ще прегледам всичко и ще разбера заедно с всички вас", заяви той.

"Има снимки и видеа"

Пентагонът отдавна твърди, че никога не са били откривани окончателни доказателства за извънземен живот или извънземни обекти.

Кристофър Мелън, бивш заместник-помощник министър на отбраната и разузнаването по време на администрациите на Клинтън и Буш, заяви пред The ​​Post миналата седмица, че федералното правителство притежава изумителна колекция от снимки и видеоклипове, чието публикуване би издигнало дебата за НЛО "на друго ниво".

"Имаме сателитни изображения на летателни апарати, които със сигурност не приличат на нищо, което сме построили или конструирали", каза Мелън.

"Има значителен брой видеоклипове от същите източници, които бяха оценени като некласифицирани през 2018 г. - камери от оръжия на F18, видеоклипове с инфрачервен радар за наблюдение, които са били скрити от обществеността", каза той.

"Знам, че има такива, защото съм виждал някои от тях. И няма рационална причина, за която мога да се сетя, защо тези видеоклипове се крият", допълни Мелън.

Бившият президент Барак Обама заяви в интервю с прогресивния подкастър Брайън Тайлър Коен миналия месец, че извънземните са "реални", но призна, че лично не ги е виждал.

"Те не са държани в Зона 51. Няма подземно съоръжение, освен ако не е имало огромна конспирация и са я скрили от президента на Съединените щати", каза бившият президент.

След като коментарът му предизвика буря от онлайн спекулации, Обама коригира изказванията си в публикация в Instagram.

"Нека поясня. Статистически, Вселената е толкова необятна, че е много вероятно да има живот някъде там. Но разстоянията между слънчевите системи са толкова големи, че вероятността да сме били посетени от извънземни е ниска, а по време на президентството си не съм видял доказателства, че извънземни са осъществили контакт с нас", уточни Обама.