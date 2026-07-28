Луната се отдалечава от Земята: Денонощието вече няма да трае 24 часа

Луната бавно се отдалечава от Земята със скорост от 3,8 сантиметра годишно. Учените смятат, че с течение на времето това ще доведе до удължаване на продължителността на деня на Земята и до неочаквани последствия, свързани с пълните слънчеви затъмнения, пише The Economic Times.

Отдалечаването на Луната от Земята

Дните на Земята ще станат по-дълги, а пълните слънчеви затъмнения ще изчезнат поради постепенното отдалечаване на Луната от Земята.

Астрономите измерват разстоянието от Земята до Луната повече от 50 години, използвайки специални рефлектори, поставени на лунната повърхност от астронавтите на НАСА между 1969 и 1971 г. Учените изпращат лазерни сигнали към тези рефлектори и могат да изчислят разстоянието с висока точност.

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Средното разстояние между Луната и Земята е 384 400 километра. Но Луната обикаля около нашата планета по елиптична или удължена орбита и следователно през месеца тя се приближава до нас и се отдалечава от нас. Учените обаче са установили, че Луната постоянно се отдалечава от нас със скорост от около 3,8 сантиметра годишно. Това е около 190 метра за 5000 години. В същото време Луната се отдалечава от Земята повече от 4 милиарда години и ще продължи да го прави, докато нашата планета се върти около оста си.

Учените обясняват постепенното отдалечаване на Луната с приливно триене. Това е процес, свързан с въртенето на Земята около оста ѝ, както и с гравитационното взаимодействие между Луната и Земята.

Гравитацията на Луната създава приливни издатини както от близката, така и от далечната страна на Земята. Тъй като Земята се завърта около оста си веднъж на всеки 24 часа, а Луната се завърта веднъж на всеки 27,3 дни, въртенето на Земята измества тези приливни издатини леко напред спрямо позицията на Луната. Това изместване създава гравитационно привличане, насочено напред върху Луната, прехвърляйки енергия към нейната орбита и карайки я да се отдалечава от Земята всяка година.

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Според закона за запазване на ъгловия момент, увеличаването на орбиталната енергия на Луната се дължи на енергията на въртенето на Земята. В резултат на това въртенето на Земята около оста си постепенно се забавя и следователно продължителността на деня се увеличава с около една до две милисекунди на 100 години.

Преди около милиард години един ден на Земята е бил дълъг 19 часа, но с отдалечаването на Луната денят ставал по-дълъг. В продължение на милиони години денят ще продължава да става все по-дълъг и по-дълъг и няма да е 24 часа.

Друго следствие от отдалечаването на Луната от Земята е, че след около 600 милиона години пълно слънчево затъмнение вече няма да може да се вижда от Земята. В момента Луната може да блокира Слънцето, когато е между звездата и нашата планета, но с отдалечаването си от Земята, Луната вече няма да може да блокира напълно слънчевия диск.

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