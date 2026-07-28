Учени: Антиматерията може да напуска Млечния път

Учени са открили възможни следи от унищожаване на антиматерия отвъд Млечния път. Ако това откритие бъде потвърдено, това би означавало, че нашата галактика произвежда два до три пъти повече позитрони, което прави една от дългогодишните мистерии на астрономията още по-трудна за обяснение. За това пише изданието Science Alert .

Унищожаването на антиматерия отвъд Млечния път

Учените Томас Зигерт от Университета „Юлиус-Максимилиан“ във Вюрцбург и Хироки Йонеда от Университета в Киото анализираха пълния архив с данни на космическия телескоп INTEGRAL на Европейската космическа агенция, който работеше от 2002 до 2025 г. Те създадоха най-подробната карта на гама-лъчението, произведено от сблъсъци на позитрони и електрони.

Позитроните са частици антиматерия със същата маса като електроните, но с противоположни електрически заряди. Когато се срещнат, двете частици изчезват, излъчвайки гама-лъчи с характерна енергия от 511 килоелектронволта.

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В продължение на много години астрономите не са могли да обяснят защо толкова много подобни сигнали се наблюдават в центъра на Млечния път – включително експлодиращи звезди, черни дупки и неутронни звезди, не могат да обяснят напълно изобилието от позитрони.

Докато анализирали данните, изследователите забелязали друга аномалия. Слаби сигнали били засечени във водородния облак Комплекс C, движещ се към диска на Млечния път, както и в Магелановия поток - дълъг газов облак, следващ Големия и Малкия Магеланови облаци.

Тези региони не би трябвало сами да генерират значителни количества позитрони. Следователно авторите предполагат, че част от антиматерията може да е избягала от Млечния път, след което да се е забавила и да се е анихилирала в газови облаци.

Според Томас Зигерт, това може да е първото доказателство за унищожаване на позитрони извън нашата галактика. Ако е така, действителното количество антиматерия в Млечния път е значително по-голямо, отколкото показват настоящите наблюдения.

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Изследователите смятат, че галактиката може да генерира приблизително 100 300 000 000 позитрона в секунда – приблизително два до три пъти повече от предишните оценки. Ако тази цифра бъде потвърдена, конвенционалните астрофизични процеси може да не са достатъчни, за да обяснят толкова голямо количество антиматерия.

Авторите обаче подчертават, че резултатите все още не са окончателни. Най-силният сигнал има статистическа значимост от четири сигма, докато официално откритие във физиката изисква статистическа значимост от пет сигма.

Новият космически кораб COSI на НАСА, планиран за изстрелване през 2027 г., ще помогне за потвърждаването на тези открития. Той ще определи дали засечените сигнали наистина се дължат на антиматерия и откъде точно идват позитроните. Ако откритието бъде потвърдено, може да се наложи учените да обмислят нови модели – особено тези, включващи лека тъмна материя, за да обяснят произхода на толкова голямо количество антиматерия.

Астрономите отдавна наблюдават феномен, наречен „Излишък на галактическия център“ – излишък на гама-лъчение около центъра на Млечния път. Това сияние е почти сферично и се простира на хиляди светлинни години. Проблемът е, че няма достатъчно известни източници на радиация, за да се обясни напълно неговата интензивност.

Гама-лъчите са най-енергийната форма на електромагнитно излъчване. Те могат да бъдат произведени от изключително мощни космически процеси, като звездни експлозии, черни дупки или пулсари. В центъра на Галактиката обаче сигналът се оказа твърде необичаен.

Съответно пред учените изниква въпросът - пулсари или тъмна материя е това. Сред възможните обяснения е, че гама-лъчите се излъчват от голям брой пулсари – бързо въртящи се неутронни звезди, които излъчват енергия. Но нов анализ показва, че за да се обяснят само наблюденията от пулсари, в централната част на Млечния път трябва да има повече от 35 000 такива обекта.

Освен това, те би трябвало да са толкова слаби, че съвременните инструменти са почти неспособни да различат сигнала им от друг възможен източник – тъмната материя.

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