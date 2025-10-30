Любопитно:

Челен удар: Тежка катастрофа на пътя Враца – Криводол

Тежък инцидент е станал тази вечер на пътя за град Криводол, в района на село Лиляче. Ударили са се челно два автомобила. По първоначална информация в тях са пътували общо трима души. И тримата са пострадали, но по информация на bTV няма опасност за живота им, но по превозните средства има сериозни материални щети. Движението и в двете посоки е било блокирано до изтегляне на превозните средства от платното.

Междувременно в Ботевградско, в района на село Скравена, по същото време е станал друг пътен инцидент. По неизяснени засега причини автомобил се е обърнал по таван. Пострадали са шофьорът и спътникът му. Повече подробности за двата инцидента, както и за алкохолните проби на водачите, се очаква утре.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
