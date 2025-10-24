Заради челен удар: Затвориха Околовръстното шосе на Пловдив

Временно е ограничено движението и в двете посоки по Пловдивски околовръстен път заради инцидент, станал в района на разклоните за Марково и Белащица.

По предварителни данни при разклона за село Белащица челно се ударили лек автомобил и камион. Инцидентът е станал минути преди 7.00 часа.

Съобщава се за един пострадал - водачът на лекия автомобил, който е транспортиран с линейка за лечебно заведение.

Още: Челен удар: Кола и камион се сблъскаха на "Цариградско шосе" в София

От областната дирекция на полицията

На място се извърпшва оглед. Причините са в процес на установяване.

Движението между бул. “Кукленско шосе“ и ул. „Димитър Талев“ е спряно, предава БГНЕС.

Още: Тежка катастрофа в Пловдивско, загинал е 28-годишен мъж