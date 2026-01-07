Войната в Украйна:

Хиляди деца търсят помощ и подкрепа на националната телефонна линия

Хиляди деца търсят помощ и подкрепа на националната телефонна линия

Общо 25 356 са обажданията на Националната телефонна линия за деца (НТЛД) 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Сигналите за деца в риск са 2063. Най-често те са свързани с психическо насилие, за психосоциалното и нравственото развитие, както и риск за здравето. Висок е и броят на случаите на пренебрегване. Това съобщиха от пресцентъра на ДАЗД.

Най-честите оплаквания

Данните сочат също сериозен дял на риска от физическо насилие, както и случаи, в които децата са въвлечени в родителски конфликти или са изложени на родителско отчуждение. През 2025 г. на Националната телефонна линия за деца е регистриран и значителен брой сигнали, свързани с отпадане на деца от образователната система, просия, безпризорност и скитничество, както и рискове, свързани с девиантно поведение. Продължават да се отчитат тревожни случаи на риск от сексуално насилие, ранно съпружеско съжителство и ранно майчинство.

Проведени са 19 408 консултации с деца, младежи и възрастни, търсещи съдействие и информация. Данните показват, че момчетата се обаждат по-често от момичетата, но процентът на сигнали за риск сред обажданията е по-висок при момичетата. Тинейджърската възраст между 13 и 17 г. е най-често срещаната група, която търси подкрепа или помощ на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД. Трудностите в общуването, както между връстници, така и с възрастни продължава да е една от основните причини, децата да търсят консултация и съвет, посочиха от ДАЗД.

Националната линия 116 111 продължава да се утвърждава като достъпно и доверено място, където децата и младежите могат да споделят притесненията си, коментираха от агенцията. Нерядко има случаи на деца, които се свързват редовно с консултантите и споделят развитието на ситуацията, за която са потърсили съвет и подкрепа, както и да споделят за различни преживявания, които продължават да ги тревожат, отбелязаха още агенцията.

От ДАЗД представиха и конкретен случай. В продължение на няколко месеца дете намира спокойствие и помощ в разговорите с консултантите на НТЛД. Обажданията започват след като изпада в емоционална криза, провокирана от усещане за несправедливост и тормоз в училище. Детето споделя за системен тормоз от връстници и чувство на изолация, за трудности в общуването и с близките си. В този момент консултантите успяват да намалят напрежението и да предложат подходящи начини за справяне с насилието и изолацията, като следват редица разговори, в които детето обяснява, че започва да споделя по-лесно и да се чувства по-спокойно и уверено, обясниха от ДАЗД.

Да се научим да чуваме децата, е едно от най-големите предизвикателства пред нас, възрастните, смята председателят на ДАЗД Теодора Иванова. Това прави НТЛД 116 111 и чат приложението толкова важни, защото често не само децата, но и техните родители, близки, професионалистите, които работят с тях имат необходимост от консултация, от подкрепа, а понякога и само от един разговор, посочи тя.

За изминалата 2025 г. на чат приложението към НТЛД 116 111 са реализирани близо 1000 консултации. Онлайн консултация предпочитат предимно децата най-вече във възрастовата група 14 г. – 16 г. Чат приложението е на разположение на децата всеки ден от 8:00 до 20:00 часа. То е достъпно чрез официалната интернет страница на НТЛД www.116111.bg

Наша обща отговорност е да пазим децата ни, да се грижим за тях и да не оставаме безучастни, ако видим или знаем, че някъде има дете в риск, заяви в интервю пред БТА Теодора Иванова.

Виолета Иванова
