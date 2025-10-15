Всяко второ дете в България е жертва на насилие, експерти предлагат спешни мерки

Националната мрежа за децата (НМД) изпрати до Народното събрание пакет от 10 конкретни политики за справяне с насилието между деца. Според организацията агресията в училищата и онлайн средата е симптом на дълбоки системни дефицити, които засягат образованието, социалната и правната закрила. Данните, цитирани от НМД, са тревожни – всяко второ дете у нас е било жертва на някаква форма на насилие преди да навърши 18 години.

Министерството на образованието отчита над 50% ръст на регистрираните случаи в училищата за последните седем години. През учебната 2021/2022 г. са докладвани близо 4700 случая, 60% от които са на вербална агресия.

В същото време всяко трето дете признава, че е било унижавано или обиждано от връстници, като в над 90% от случаите извършителите са други деца.

Дете, цитирано в изследване на НМД, казва: "Проблемът в училище е, че чувстваш, че никой не те разбира и няма на кого да се довериш. Няма изградена система какво да правиш, ако някой упражнява насилие върху теб."

Агресията расте, системата изостава

Докато в световен мащаб броят на момчетата, които се бият в училище, намалява, у нас тенденцията е обратна – 13% от 11-годишните и 18% от 15-годишните участват в физически сблъсъци. Подобна е ситуацията и с кибертормоза.

Онлайн насилието също расте – през 2024 г. Националният център за безопасен интернет е получил над 1,7 млн. сигнала. За сравнение, системите за закрила на детето, телефон 116 111 и дори спешният номер 112 отчитат само десетки.

Системата за закрила на детето остава свръхнатоварена – един социален работник се грижи за между 20 и 200 случая, а само 4–6% от подадените сигнали се отнасят до насилие.

10 политики за действие

В предложението си до парламента НМД формулира 10 решения, разпределени по институции:

Министерство на образованието

Въвеждане на социално-емоционално обучение, училищна медиация и възстановителни практики.

Увеличаване на броя на училищните психолози и въвеждане на професионални стандарти.

Създаване на общи екипи между училища, социални служби и отделите "Закрила на детето".

Насърчаване на доброволчеството и ученическите инициативи.

Повече възможности за спорт, културни и извънкласни дейности с достъпни годишни карти.

Министерство на правосъдието

Завършване на реформата в детското правосъдие и отмяна на остарелия Закон за борба с противообществените прояви.

Министерство на труда и социалната политика

Повишаване на квалификацията и възнагражденията на социалните работници.

Повишаване на квалификацията и възнагражденията на социалните работници.

Интегрирани програми за психологическа и социална подкрепа между училищата и социалните услуги.

Министерство на здравеопазването

Национални програми за превенция на употребата на алкохол, тютюн, наркотици и хазарт, включително контрол на рекламата.

Държавна агенция за закрила на детето

Стартиране на Национална информационна система за децата, която да събира и анализира данни за всички случаи на насилие.

"Насилието е симптом на системен провал"

"В цялото ни общество насилието е начин да се докажеш, да си силен и успял. Ежедневно виждаме насилие между възрастни, спрямо жени, хора с различна ориентация, към животни – няма как това да не влияе на децата", казва родител, цитиран в доклада.

От НМД подчертават, че няма институция, която да знае колко точно деца в България са пострадали от насилие, а липсата на координация между институциите поддържа порочния кръг. "Насилието между деца не е изолирано явление, а симптом на системен провал", заявяват от организацията.