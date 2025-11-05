Любопитно:

Ударила дете: Учителка влиза в затвора за 10 месеца

05 ноември 2025, 17:29 часа 379 прочитания 0 коментара
Ударила дете: Учителка влиза в затвора за 10 месеца

42-годишна детска учителка от детска градина в хърватския град Подравина е осъдена на 10 месеца затвор с двегодишен изпитателен срок за това, че е ударила шестгодишно момче в главата с кутия със сметана, съобщи хърватската медия "Индекс".

Инцидентът е станал преди около година и половина, а присъдата е влязла в сила след като страните са се отказали от правото си на обжалване, съобщава Podravski.hr .

Според решението на Общинския съд в Копривница, злощастният инцидент се е случил на 24 април миналата година, около 10 часа сутринта, в помещенията на детска градина близо до Копривница. В решението се посочва, че учителката е била наясно, че поведението ѝ не е в съответствие с общите, културните и цивилизационни ценности и че действията ѝ нарушават правата на детето. Въпреки това тя е ударила шестгодишното момче в областта близо до дясното око с кутия със сметана. ОЩЕ: Прокуратурата във Варна ще разследва насилието над дете в Каблешково

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
