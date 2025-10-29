МВР в Русе опита да направи криминална регистрация на 15-годишния от скандала с полицейския шеф

МВР в Русе опита да направи криминална регистрация на 15-годишния Станислав А., обвинен по случая с пребития директор на областната дирекция Николай Кожухаров. За това алармира адвокатът на момчето Методи Лалов. Преди година Съдът на Европейския съюз (СЕС) заяви, че МВР трябва да провери и докаже, че във всеки конкретен случай има "абсолютна необходимост" да снеме биометрични данни.

Това решение на съда в Люксембург е задължително за всички институции и граждани в България и МВР трябва да съобрази практиката си с него и да гарантира, че снема пръстови отпечатъци и иззема образец от ДНК, само когато това е абсолютно необходимо. Въпросното решение дойде, след като по-рано СЕС постанови, че е недопустимо да се събират системно отпечатъци и образец от ДНК при извършване на полицейска регистрация,

Точно на решението на СЕС адвокатът основава съвета си Станислав А. да откаже регистрацията.

"Полицията в Русе продължава да прекалява, за което ще се погрижа да плаща обезщетения", сочи Лалов, цитиран от в. "Сега". И напомня, че момчето вече води дело срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата в търсене на обезщетение за незаконно задържане под стража. Този процес е насрочен за края на ноември.

Още нередности

Междувременно Лалов обяви, че следовател от Велико Търново, където вече се води досъдебното производство, е разпоредила момчето да се яви във Велико Търново за съдебно-психологична и психиатрична експертиза, която "да установи дали е налице увлечение или лекомислие на непълнолетния". Наказателният кодекс казва, че "по отношение на непълнолетен, извършил поради увлечение или лекомислие престъпление, което не представлява голяма обществена опасност, прокурорът може да реши да не се образува или да прекрати образуваното досъдебно производство, а съдът да реши да не бъде предаван за съдене или да не бъде осъден, ако спрямо него могат да се приложат успешно възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните".

Според юриста няма отговор на въпроса защо чак тепърва ще се прави тази ключова експертиза. Лалов пита и защо младежът трябва да пътува до Велико Търново, вместо вещите лица да отидат при него. "Това ли е "правосъдието", което мисли за интересите на детето, както повелява националното и международно законодателство? Подобни действия показват системно неглижиране на нуждите на непълнолетните и поставят под въпрос ефективността и етиката на следствието", пита Лалов.

За това на какъв етап е разследването новини от прокуратурата няма. Не е известно да е готова и експертизата, която ще определи какви са телесните повреди на главен комисар Кожухаров.

Разследването се води за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда. То беше образувано на 4 септември. Обвинения освен Станислав А. имат още трима младежи. Пострадали са двама души - Кожухаров и негов приятел.

Първоначално Окръжният съд в Русе определи постоянен арест за младежите, обвинени заради инцидента, включително и на 15-годишния Станислав А. Апелативният съд във Велико Търново обаче пусна под домашен арест тримата пълнолетни, а Станислав получи мярка за неотклонение "надзор на инспектор при Детска педагогическа стая". Това е втората по тежест мярка за непълнолетните, предвидена от закона. Като извършители на побоя са обвинени Станислав А. и Жулиен Кязъмов. Останалите две момчета - Виктор Иванов и Кирил Гочев, имат обвинения само за хулиганство в нощта на 4 септември. След преместване на делото във Велико Търново, по искане на защитата, мярката на непълнолетния беше променена от прокуратурата в най-леката - "надзор на родителите".