15-годишното момче, обвинено за побоя над полицейския директор в Русе, съди прокуратурата

Станислав А. - един от обвиняемите по случая с пребития директор на полицията в Русе Николай Кожухаров, съди прокуратурата за незаконен арест в периода 5-13 септември. Това става по Закона за отговорността на държавата, съобщи адвокатът на 15-годишното момче Методи Лалов. В. "Сега" пък се е запознал с исковата молба, с която младежът претендира за 5385 лв. (плюс лихви) от 12 септември за неимуществени вреди, причинени му в резултат на незаконосъобразно задържане под стража и нарушаване на правото му на свобода.

В иска се обяснява, че първоначално задържането на Станислав е постановено от Иво Георгиев от Окръжната прокуратура в Русе. След това съдия Милена Пейчева е взела исканата от прокуратурата мярка спрямо момчето. Пред втора инстанция искането за постоянно задържане се подкрепя от прокурорите Димитър Лещаков и Цветан Маринов. В крайна сметка Апелативният съд във Велико Търново отмени задържането на Станислав А. и постанови втората по тежест мярка за непълнолетен - надзор на инспектор при детска педагогическа стая.

Задържаните бяха пуснати след побоя

Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест четиримата обвинени младежи за нанасяне на побой над Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров. Става въпрос за момче на 15 г., двама на 18 г. и едно на 19 г. Станислав А. е обвинен като съизвършител на побоя заедно с едно от пълнолетните момчета. Останалите двама имат имат обвинения само за хулиганство в нощта на 4 септември.

Кожухаров бе пребит, след като направил забележка на обвиняемите пред жилището си, защото правели дрифтове с автомобили - това е версията на МВР. Откаран беше в болница, където му бе направена спешна операция. Състоянието му бе критично, а лекарите успяха да спасят бъбрека му. Предстои да стане ясен резултатът от медицинската експертиза на пострадалия, за да се разбере каква по тежест е телесната му повреда. Той вече беше изписан от болницата: Изписаха от болницата бития полицейски шеф в Русе.

Снимка: ОДМВР-Русе

Станислав А.: негативни преживявания по време на задържането

По време на задържането под стража непълнолетният Станислав А. е изпитал множество и различни негативни преживявания, се казва още в молбата на младежа: унижение; че е третиран като опасен престъпник, който следва да бъде "зад решетките", за да не навреди на обществото; объркване; притеснение; несигурност за бъдещето си; остър стрес; обида; разочарование от българската прокуратура и съдебната система.

"Незаконосъобразното задържане подкопава доверието на гражданите в съдебната система. За Станислав това не е просто инцидент, а травматично преживяване с дългосрочен и дълготраен ефект върху целия му личен и социален живот", пише в иска. На 15 години, на колкото е ищецът, психиката е особено уязвима, задържането му може да доведе до трайни психологически травми като тревожност, депресия, посттравматично стресово разстройство, както и да наруши нормалното му емоционално и социално развитие, да причини социална изолация и стигма, пледира още защитата.

"Изключително мерзко, недостойно и общественоопасно е, когато представители на държавните институции, които следва да охраняват правата на гражданите, които ги издържат с данъците си, сами нарушават флагрантно тези права", казва адвокат Лалов, цитиран от "Сега". Според него в случая са нарушени не просто човешките права на момчето, а правата на дете по смисъла на Закона за закрила на детето и Конвенцията за правата на детето, което поради крехката си възраст и неизградена психика и личност, се ползва със засилена защита съгласно националното и международното право.

