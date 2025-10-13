Варненската прокуратура поема случая с пребития полицейски директор в Русе

Прокуратурата във Велико Търново поема разследването по случая с пребития шеф на ОДМВР в Русе, съобщиха от държавното обвинение. Делото за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда беше образувано на 4 септември. Обвинения по делото имат четирима младежи, един от които е непълнолетен. Пострадали са двама души, един от които главен комисар Николай Кожухаров. Прехвърлянето е с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство.

Припомняме, че съдът в Русе първоначално определи постоянен арест за младежите, обвинени заради инцидента, включително и на 15-годишния Станислав А. След това съдът във Велико Търново пусна под домашен арест тримата пълнолетни, а Станислав получи мярка за неотклонение "надзор на инспектор при Детска педагогическа стая".

Станислав А. съди прокуратурата за незаконен арест в периода 5-13 септември. Това става по Закона за отговорността на държавата, съобщи адвокатът на 15-годишното момче Методи Лалов.

Като извършители на побоя са обвинени Станислав А. и Жулиен Кязъмов. Останалите две момчета - Виктор Иванов и Кирил Гочев имат обвинения само за хулиганство.

Кожухаров бе пребит, след като направил забележка на обвиняемите пред жилището си, защото правели дрифтове с автомобили - това е версията на МВР. Откаран беше в болница, където му бе направена спешна операция. Състоянието му бе критично, а лекарите успяха да спасят бъбрека му. Предстои да стане ясен резултатът от медицинската експертиза на пострадалия, за да се разбере каква по тежест е телесната му повреда. Той вече беше изписан от болницата.