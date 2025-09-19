Изписаха от болницата бития полицейски шеф в Русе

Директорът на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров е изписан от болницата. Кожухаров е в добро общо състояние, лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение, информира Нова телевизия, цитирана от БГНЕС. Телевизията се позова на информация от УМБАЛ "Канев“. На 4 септември през нощта полицейският шеф и негов спътник бяха нападнати от младежи, на които човекът до Кожухаров направил забележка за рисково шофиране. Полицейският директор претърпя тежка операция и се възстановяваше в интензивно отделение на УМБАЛ "Канев".

Четирима младежи бяха задържани. Случаят предизвика нова порция сътресения около МВР, опозицията поиска оставката на Даниел Митов с мотива, че е изрекъл лъжи в обясненията по случая.

Противоречиви версии по случая

Припомняме, че по случая се появиха противоречиви версии. Версията, поддържана и от вътрешния министър Даниел Митов беше, че младежите са нападнали полицейския началник.

Снимка Стопкадър

Твърдеше се, че Кожухаров е бил нападнат пред съпругата и детето си, а още вчера се появи различна информация - дали това е станало вечерта на 3 септември, когато той се е прибирал в дома си, или е било в ранните часове на 4 септември. От МВР съобщиха, че инцидентът е станал през нощта.

Версията на младежите и техните адвокати обаче е друга. Те твърдят, че побоят е започнат от съсед на Кожухаров, който е спрял автомобила на младежите. Те отричат да са дрифтирали и твърдят, че са шофирали с позволена скорост.

Младежите, на които са повдигнати обвинения, са заплашени със затвор от 5 до 15 години.

