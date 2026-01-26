Оставката на Румен Радев:

На пешеходна пътека: 18-годишен блъсна две момичета

26 януари 2026, 13:34 часа 360 прочитания 0 коментара
На пешеходна пътека: 18-годишен блъсна две момичета

Тийнейджърка е пострадала при пътнотранспортно произшествие в Пазарджик в събота вечерта, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР - Пазарджик, цитирани от БТА. Пострадалата, заедно с още едно момиче, са били блъснати на пешеходна пътека на булевард "България".

Сигнал за инцидента е получен около 20:45 часа, като към мястото са насочени екипи на полицията и “Спешна помощ“. Там било установено, че 18-годишен водач на лек автомобил “Шкода“, движейки се по булеварда, е блъснал на пешеходна пътека две момичета – едното на 17 години от село Гелеменово, а другото - на 14 години от гр. Радомир.

Още: Издирват шофьор, блъснал 16-годишна на пешеходна пътека

Пътния инцидент е станал при работеща светофарна уредба на мястото, като шофьорът е преминал на зелен сигнал. В резултат на удара по-сериозно е пострадало 17-годишното момиче, което е транспортирано и настанено за лечение в Многопрофилна болница за активно лечение -Пазарджик с различни травми и наранявания, уточняват от полицията.

Пробите за употреба на алкохол и наркотици, направени на водача, са дали отрицателен резултат. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура.

Още: Трамвай блъсна момиче на площад “Славейков“ (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В края на ноември 2025 година момиче и момче бяха блъснати от джип, докато пресичат на пешеходна пътека в Пазарджик.

Още: Дете пострада тежко при катастрофа в София

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Шофьор пешеходна пътека пострадали блъснато момиче
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес