Трамвай блъсна момиче на площад “Славейков“ (ВИДЕО)

Момиче е блъснато от трамвай на пл. “Славейков“ в София. Информацията за инцидента бе публикувана минути след него на Фейсбук страницата Катастрофи в София.
Трамвай по линия 10 блъсна преди минути момичето на пл. "Славейков", разказват свидетели в социалните мрежи. Граждани са се притекли на помощ веднага. Все още обаче не е ясно какво е състоянието на пострадалата и как се е стигнало до инцидента.
Пристигнали са полицаи, медици и огнеборци. Служители на реда отцепват района, в участъка са се събрали и много минувачи.
Заради инцидента в момента трамваите по ул. “Граф Игнатиев“ са спрели.
