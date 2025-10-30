Войната в Украйна:

Паднал от скала на “Царевец“: Мъж е в тежко състояние

30 октомври 2025, 14:54 часа 240 прочитания 0 коментара
Паднал от скала на “Царевец“: Мъж е в тежко състояние

Мъж е паднал от скала в крепостта "Царевец" тази сутрин, потвърдиха за БТА от Областната дирекция на полицията във Велико Търново. Сигналът на телефон 112, подаден от очевидци, е получен около 11:00 часа.

Още: Чужденец падна от терасата на хотел в Банско

На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната. Мъжът, който е бил на видима възраст около 45 години, е откаран във великотърновската болница, изнесен е от крепостта с помощта на пожарникари, а линейка го е откарала в болницата.

Състоянието му е тежко, той е с фрактура на подбедрицата, предстои операция, уточниха от областната болница. Случаят се изяснява.

Още: Издирва се 19-годишен младеж, паднал в река Искър край село Чомаковци

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Злополука паднал скала наранявания
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес