Почти километър краден кабел в крадена кола: Двама мъже отиват в затвора

По внесени обвинителни актове на прокурор при Софийска районна прокуратура на затвор са осъдени двама мъже на 48 и на 38 години за кражба на 830 метра електрически кабел. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. На 09.01.2024 г. за времето от около 02,50 до около 03,20 часа от двор на обект на доставчик на телекомуникационни услуги в гр. София, обвиняемите Т.Й. и Т.Г. откраднали 830 метра електрически кабел на стойност 26 882,04 лева. За да проникнат в дворното място, обвиняемите са срязали част от оградата. След като взели кабела , Т.Г. и Т.Й. го качили в товарен автомобил марка „Пежо“ и напуснали мястото на деянието. Преди това Т.Г. отнел противозаконно от неохраняем паркинг в гр. София товарния автомобил.

И двамата са рецидивисти

Двамата са извършили престъпленията в условията на опасен рецидив, тъй като са осъждани на “лишаване от свобода“ за идентични деяния.

Снимка БГНЕС

Състави на Софийски районен съд признаха Т.Й. и Т.Г. за виновни по повдигнатите им обвинения. На Т.Й. е наложено наказание “лишаване от свобода“ за срок от 2 години, което той следва да изтърпи ефективно при първоначален “строг“ режим.

На Т.Г. е наложено наказание “лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 6 месеца, което той също следва да се изтърпи ефективно при първоначален “строг“ режим.

Присъдите подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.

