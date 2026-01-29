Войната в Украйна:

Почти километър краден кабел в крадена кола: Двама мъже отиват в затвора

29 януари 2026, 11:31 часа 301 прочитания 0 коментара
Почти километър краден кабел в крадена кола: Двама мъже отиват в затвора

По внесени обвинителни актове на прокурор при Софийска районна прокуратура на затвор са осъдени двама мъже на 48 и на 38 години за кражба на 830 метра електрически кабел. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. На 09.01.2024 г. за времето от около 02,50 до около 03,20 часа от двор на обект на доставчик на телекомуникационни услуги в гр. София, обвиняемите Т.Й. и Т.Г. откраднали 830 метра електрически кабел на стойност 26 882,04 лева. За да проникнат в дворното място, обвиняемите са срязали част от оградата. След като взели кабела , Т.Г. и Т.Й. го качили в товарен автомобил марка „Пежо“ и напуснали мястото на деянието. Преди това Т.Г. отнел противозаконно от неохраняем паркинг в гр. София товарния автомобил.

Още: Откраднали кабел и климатик от черква: Трима задържани в Бургас

И двамата са рецидивисти

Двамата са извършили престъпленията в условията на опасен рецидив, тъй като са осъждани на “лишаване от свобода“ за идентични деяния.

Снимка БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Състави на Софийски районен съд признаха Т.Й. и Т.Г. за виновни по повдигнатите им обвинения. На Т.Й. е наложено наказание “лишаване от свобода“ за срок от 2 години, което той следва да изтърпи ефективно при първоначален “строг“ режим.

Още: Откраднали близо 3 тона кабели от летището: Седем на съд

На Т.Г. е наложено наказание “лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 6 месеца, което той също следва да се изтърпи ефективно при първоначален “строг“ режим.

Присъдите подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.

Още: Българи крали кабели в Германия: Щетите са за над 1 млн. евро

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
рецидивист присъда кражба на коли кражба на кабели
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес