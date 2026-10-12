Заради пестициди: БАБХ спря над 19 тона турско грозде

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратка десертно грозде от Турция с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. Пратката с общо количество 19 200 кг, разпределени в 3840 касетки, е върната на изпращача. При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива. Още: Без български етикети: БАБХ спря над половин тон храни от Турция

Установяването на несъответстваща пратка е в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предлагани на българския пазар. Агенцията продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност. При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ: 0700 12 299. Още: Храни с изтекъл срок иззети при проверка на склад в Сливенско