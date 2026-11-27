Вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерждиев отговори на слуховете за негова евентуална кандидатура за главен прокурор, които циркулрат от дни в публичното пространство. Информациите за такава възможност се засилиха след избора на нов ВСС. "Нямам такива амбиции и желания, за да има такъв вариант", отговори Демерджиев в отговор на журналистически въпрос дали има вариант да е следващият главен прокурор на България.

Арести в Хасково на общински съветници на ГЕРБ

Демерджиев потвърди за арести на общински съветници от ГЕРБ в Хасково, като уточни, че става въпрос за акция на Европейската прокуратура.

"По тази акция ГДБОП действа под ръководството на Европейската прокуратура. Всички задържани е указано да бъдат задържани от страна на европейската прокуратура. Цялото разследване го води европейската прокуратура. Ние в случай им съдействаме", заяви Демерджиев.

Насилието срещу българи в Марсилия

Министърът заяви, че очаква по-късно да проведе разговор с вътрешния министър на Франция във връзка с насилието срещу български фенове на Левски от Олимпик Марсилия, като по негова информация във Франция е свикана среща с полицейските служители.

"Тази проява е недопустима и че очаквам категорични мерки от страна на френската полиция. Неговата позиция, доколкото ми беше предадена, че щ е бъдат взети категорични и безкомпромисни мерки", каза още Демерджиев. ОЩЕ: Срещу нападението над фенове на Левски в Марсилия: Министър Демерджиев се активизира