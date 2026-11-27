11 български граждани са пострадали при инцидентите преди футболния мач между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“ в Марсилия. Шестима от тях са били транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

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По първоначални данни на френските болнични и полицейски власти няма тежко пострадали българи. Състоянието на гражданите, потърсили медицинска помощ, продължава да бъде проследявано. Генералното консулство на България в Лион следи случая от самото начало и поддържа контакт с компетентните френски институции. През нощта на дежурния телефон са постъпили сигнали от пострадали български граждани и техни близки, на които е оказано съдействие според конкретните случаи.

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След получаване на официална информация, че в болница в Марсилия все още има настанени българи, представител на консулската служба е заминал за града, за да ги посети и да се запознае с актуалното им състояние.

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При срещите с пострадалите и разговорите с лекуващите ги лекари е потвърдено, че всички настанени в лечебното заведение са в стабилно състояние и без опасност за живота. На пациентите са направени необходимите изследвания, като част от тях остават в болницата за наблюдение. На място са и почетният консул на България в Марсилия, както и полицейското аташе на страната ни в Париж.

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МВнР съобщи още, че е поставен въпросът за прибирането на пострадалите в България. Консулската служба поддържа контакт с тях и обсъжда възможностите за съдействие в рамките на своите правомощия