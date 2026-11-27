Тежък пътен инцидент ограничи движението през Прохода на Републиката тази вечер. Сигналът за произшествието е подаден около 18.30 часа. По първоначални данни лек автомобил и тежкотоварна машина са се ударили челно в района на село Пчелиново. Към момена няма официална информация дали има жертви или сериозно пострадали при жестокия удар, като тепърва ще се изясняват причините за сблъсъка.

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Заради катастрофата и започналите огледи на място, трафикът в участъка е затруднен. Преминаването се осъществява двупосочно само в едната свободна лента.

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Екипи на "Пътна полиция" регулират колоните от автомобили. От МВР апелират към шофьорите, на които им предстои пътуване през прохода, да карат с повишено внимание и стриктно да спазват указанията на униформените.