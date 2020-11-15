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20-те най-странни мъжки имена в България

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20-те най-странни мъжки имена в България
Снимка: iStock/Guliver
Какво ли са си мислели тези родители? Понякога в стремежа си да кръстят по оригинален начин своя наследник, родителите прекаляват и измислят най-странните имена. Това са 10 от най-странните мъжки имена, които са срещани в регистрите.

1. Аспартан Георгиев

2. Издислав Илиев

3. Вагинян Аспарухов

4. Пепи Дришльов

5. Дроздостой Стоянов

6. Елисавет Ъков

7. Зайо Заев

8. Левент Кьоров

9. Маргарин Асенов

10. Николай Американски

11. Паун Запрянов

12. Рою Роев

13. Пульо Пулев

14. Скрельо Вичев

15. Стадион Колев

16. Унчо Топчийски

17. Точко Татьозов

18. Ферарио Спасов

19. Митко Митков Митков

20. Оливер Пешев

Actualno.com

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