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Добрите новини за дамите от 21 до 25 септември 2026 г. (ВИДЕО)

25 септември 2026, 19:00 часа 0 коментара
Снимка: Envato
Добрите новини за дамите от 21 до 25 септември 2026 г. (ВИДЕО)

Жените са по-красивата част от света, а в не малко случаи и по-умелите. Почти не съществува дейност, в която дамите да не са доказали, че способностите им по нищо не отстъпват на мъжете. Ето кои са главните събития от седмицата, свързани с различни постижения от страна на т.нар. "слаб пол". Някои от тях са свързани с колекциониране, правата на жените на аборт и управление на кораб, събрани от изданието "Гласная".

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Постиженията

Шестгодишното китайско момиче Лиан Юнджи два пъти счупи световния рекорд за жени в подреждането на кубче на Рубик. Тя успя да се справи със задачата за малко повече от четири секунди.

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Афганистанската колоездачка Фариба Хашими се преоблякла като мъж, за да избегне преследване от страна на талибаните и спечели сребро на Азиатските игри в Япония. Спортистката избяга от Афганистан, след като талибаните завзеха властта.

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Медицински хапчета за аборт ще бъдат използвани за първи път в Южна Корея през 2027 г. Досега този вид аборт беше официално забранен в страната, но през 2019 г. Конституционният съд поиска ограниченията срещу абортите да бъдат облекчени.

Нови правила променят заснемането на жените в спорта

Още добри новини за жените в Южна Корея: страната пусна в действие приложение, което предупреждава жертвите на преследване за приближаващия преследвач. Приложението е разработено и пуснато от Министерството на правосъдието и е свързано с електронна гривна, която преследвачите са задължени да носят по съдебно решение.

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Учени тестват лекарство срещу тежка прееклампсия, опасно състояние по време на бременност, което може да застраши живота както на майката, така и на детето. Лекарството действа чрез РНК интерференция: предназначено е да намали производството на протеина sFlt1 от плацентата.

Учени с пробив в овладяването на тежко състояние при бременни

Първата жена в историята на германския флот ще командва военен кораб. Управлението на фрегатата „Рейнланд-Пфалц“ и нейния екипаж от 126 души е поверено на военнослужещата Уте Никлас.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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