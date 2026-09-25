Добрите новини за дамите от 21 до 25 септември 2026 г. (ВИДЕО)

Жените са по-красивата част от света, а в не малко случаи и по-умелите. Почти не съществува дейност, в която дамите да не са доказали, че способностите им по нищо не отстъпват на мъжете. Ето кои са главните събития от седмицата, свързани с различни постижения от страна на т.нар. "слаб пол". Някои от тях са свързани с колекциониране, правата на жените на аборт и управление на кораб, събрани от изданието "Гласная".

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Постиженията

Шестгодишното китайско момиче Лиан Юнджи два пъти счупи световния рекорд за жени в подреждането на кубче на Рубик. Тя успя да се справи със задачата за малко повече от четири секунди.

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Афганистанската колоездачка Фариба Хашими се преоблякла като мъж, за да избегне преследване от страна на талибаните и спечели сребро на Азиатските игри в Япония. Спортистката избяга от Афганистан, след като талибаните завзеха властта.

Fariba Hashimi fled Afghanistan after the Taliban returned to power in 2021.



Before that, she used to train dressed as a man in an effort to avoid being attacked, in a country where women's rights are heavily restricted.



Now in exile, she earned her medal in the women's road… pic.twitter.com/gdtNewHQmZ — Amnesty International (@amnesty) September 23, 2026

Медицински хапчета за аборт ще бъдат използвани за първи път в Южна Корея през 2027 г. Досега този вид аборт беше официално забранен в страната, но през 2019 г. Конституционният съд поиска ограниченията срещу абортите да бъдат облекчени.

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Още добри новини за жените в Южна Корея: страната пусна в действие приложение, което предупреждава жертвите на преследване за приближаващия преследвач. Приложението е разработено и пуснато от Министерството на правосъдието и е свързано с електронна гривна, която преследвачите са задължени да носят по съдебно решение.

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Учени тестват лекарство срещу тежка прееклампсия, опасно състояние по време на бременност, което може да застраши живота както на майката, така и на детето. Лекарството действа чрез РНК интерференция: предназначено е да намали производството на протеина sFlt1 от плацентата.

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Първата жена в историята на германския флот ще командва военен кораб. Управлението на фрегатата „Рейнланд-Пфалц“ и нейния екипаж от 126 души е поверено на военнослужещата Уте Никлас.

For the first time in the history of the German Navy a female CO will take command of a frigate. Frigate captain/FKpt/Commander Ute Niklas is now CO of F125 frigate Rheinland-Pfalz (F225), taking over from previous CO Benedikt Eichhorn.



Images German Navy/Wikipedia. pic.twitter.com/d5iJlspZao — Alex Luck (@AlexLuck9) September 23, 2026

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