Най-добрите барове в света: Европа триумфира с 18 топ попадения

Европа категорично доминира световната бар сцена, заемайки общо 18 позиции в разширения списък на най-добрите заведения за 2026 г. - от 51-во до 100-тно място в престижната класация The 50 Best Bars. Лидерството на Стария континент се оглавява от Италия с четири изключителни локации, следвана от Испания и Обединеното кралство с по три, докато Швеция и Гърция се утвърждават с по две.

По едно забележително заведение в престижния списък имат още Норвегия, Турция, Франция и Ирландия.

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Изкуството на коктейла

Класацията се формира на базата на вота на 800-членна международна академия, включваща топ бармани, специализирани автори и изявени коктейлни експерти. Всяка номинация изисква лична визита в съответното заведение през последните 18 месеца, което гарантира абсолютна достоверност и високи стандарти.

От организаторите подчертават, че разширената селекция не само отдава дължимото на иновациите и гостоприемството от световна класа, но и превръща пътуванията в истинско кулинарно приключение за ценителите на качествените напитки.

Новите звезди на коктейлната карта

Тазгодишното издание блести с впечатляващи нови дебюти, които разширяват границите на индустрията. Сред тях изпъква истанбулският Bar Gabriel - на 68-мо място, с който Турция записва първото си участие в класацията благодарение на оригинални творения като коктейла „Kunefe“, съдържащ сироп за кюнефе и водка с шамфъстък.

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Атинският бар Naked - на 76-то място, пък печели ценителите с концепция, фокусирана върху чистите сурови съставки и пикантни вариации като „Mango Paloma“ и „Carob Old Fashioned“ с рожков.

Забележителен дебют бележи и Ирландия с култовия Bar 1661 в Дъблин - на 98-мо място, който залага на ирландското уиски и иновативни дегустационни менюта.

Всички погледи на бранша вече са насочени към 7 октомври, когато в Милано ще бъде обявена финалната топ 50 класация на най-добрите барове в света за 2026 г.