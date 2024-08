7 слънца в небето: Уникално явление се появи в Китай (ВИДЕО)

Видео на седем слънца в небето над град Чънду в Северозападен Китай стана вирусно в социалните мрежи по света.

Видеото, направено на 18 август, показва множество слънца, скупчени в небето, а авторът му описва, че е видял феномена от различни ъгли, дори през стъкло. Разказва, че необичайната гледка е продължила около минута и много други жители на града са успели да заснемат събитието.

Експертите обаче уверяват, че става въпрос просто за оптична илюзия, причинена от пречупване и отразяване на светлината от многослойно стъкло. Всеки допълнителен слой стъкло създава друго виртуално изображение, а понякога, дори при едно и също стъкло, броят на изображенията може да варира в зависимост от ъгъла на гледане.

Seven "suns"🌞appeared in the sky of Chengdu, SW #China's Sichuan on Monday. The stunning phenomenon is likely a result of light refraction and scattering. pic.twitter.com/iN4ejMlbIT