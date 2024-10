9 храни, които ще ви помогнат да „спасите“ психиката си

Ако се чувствате тревожни и имате „разклатени“ нерви, опитайте да добавите тези 9 храни към диетата си. Те могат да имат положителен ефект върху физическото състояние на тялото ви, според DesertNews, който публикува списък с изводите на изследователи, диетолози и международно признати професионални организации.

1. Плодовете могат да „унищожат“ депресията

Това заявява Ерик Рим, професор по епидемиология и диететика в Училището за обществено здраве „Т. Х. Чан“ в Харвард. В коментар за The Washington Post той подчертава, че е достатъчно човек да изяжда по една чаша горски плодове на ден, за да усети положителните ефекти.

Що се отнася до борбата с депресията - боровинките се смятат за най-ефективни. В проучване, проведено през 2020 г., влиянието ѝ е подчертано от група тийнейджъри: децата съобщават на учените за намаляване на симптомите на депресия след консумация на боровинки.

2. Яжте ядки за „стоманено“ сърце

Бадеми, фъстъци, шам-фъстък, орехи, кашу, пекан и макадамия - можете спокойно да добавите такива вкусотии към диетата си, ако не сте алергични към тях. Редовната консумация на ядки е полезна за сърцето ви. Те могат да намалят риска от сърдечни заболявания, образуване на кръвни съсиреци и поява на инсулт.

3. Зелените зеленчуци са мощни „защитници“ на рака

Зелето, броколите, руколата и други кръстоцветни зеленчуци съдържат мощно вещество, наречено „сулфорафан“, което е полезно за здравето на организма ни.

„Изследванията върху този фитохимикал показват, че той е мощно антиоксидантно и противовъзпалително вещество, което помага за превенцията и лечението на някои видове рак“, заявява клиниката.

4. Зехтинът ще „спаси“ главата ви от болестта на Алцхаймер

В доклад, публикуван в Journal of the American College of Cardiology през 2022 г., се установява, че при хората, които консумират по половин супена лъжица зехтин на ден, рискът от преждевременна смърт от сърдечни заболявания, болест на Алцхаймер, респираторни заболявания и други причини е по-малък.

Въпреки това учените твърдят, че за хората е по-здравословно да консумират зехтин именно от първото пресоване. То има по-силни противовъзпалителни свойства.

5. Сьомгата е „гръбнакът“ за мозъка

Всеки знае, че мазната риба е значителен източник на важни микроелементи, без които е трудно да се поддържа здрав организъм. В случая със сьомгата обаче можем да говорим и за положителното ѝ въздействие върху психическото състояние на човека. Добавяйки я към диетата си, можете да подобрите нощния си сън и да намалите риска от сърдечни заболявания.

Препоръчително е да се консумират две порции мазна риба седмично, за да се осигури на организма здравословни мастни киселини и омега-3.

6. Тъмнозелените зеленчуци могат да подобрят здравето на костите

В този случай е препоръчително да ядете повече спанак, кейл и други зеленолистни зеленчуци. Тъмнозелените зеленчуци съдържат значителни количества фолиева киселина - витамин от група В, който подпомага здравето на сърцето и помага за предотвратяване на някои вродени дефекти. Също така е богата на витамин К, който може да подобри здравето на костите.

7. Черният шоколад е мозъчен „активатор“

Яденето на шоколад, за да мислите по-добре, може да изглежда като нелогична стъпка. Въпреки това проучване от 2020 г. описва точно такъв ефект на шоколада върху организма. Участниците в него твърдят, че са усетили подобрение на когнитивните си функции и невропластичността, когато са консумирали черен шоколад ежедневно.

Освен това черният шоколад може да подобри настроението ви. Изследователите твърдят, че тези, които са консумирали шоколад по-често, по-рядко са се оплаквали, че изпитват някакви депресивни симптоми.

8. Бобовите растения са „контрольори“ на нивата на кръвната захар

Бобът, лещата и грахът принадлежат към семейството на бобовите растения, а според Харвардския институт по здравеопазване именно бобовите растения са отличен източник на фибри, протеини и желязо за нашия организъм. В същото време те могат да помогнат за понижаване на нивата на кръвната захар. Проучване от 2018 г. изследва въздействието на бобовите растения върху организма на повече от 3000 души, които са имали начален стадий на диабет тип 2. Изследователите установили, че при тези, които консумирали повече леща, процентът на прогресия на заболяването бил значително по-нисък.

9. Кралят на съня и кожата - авокадото

Ползите от това екзотично растение са добре известни. Освен за кожата и други ползи, авокадото може да намали риска от хипертония, затлъстяване, диабет и други неприятни заболявания. Също така авокадото има много магнезий в състава си - този компонент има положителен ефект върху човешкия сън и помага за успокояване.

Обърнете внимание, че горепосоченият списък с продукти не е панацея за реални заболявания и здравословни проблеми. Въпреки това е полезно да допълвате диетата си с тях, като се съобразявате с изводите, направени от съвременната наука.