Може ли някога интернетът да спре в целия свят?

Интернет често се нарича „мрежа от мрежи“, свързваща устройства в домове, офиси, обществени пространства и много други места. За да се срине той в световен мащаб, огромно количество инфраструктура ще трябва да се повреди едновременно. Възможността за пълно спиране на интернет съществува теоретично, но системите са изградени така, че да се избегне глобална катастрофа. Изданието LiveScience пише за това.

Може ли някога да се случи световен интернет срив?

„Теоретично е възможно, но би изисквало значителни ресурси или невероятна комбинация от случайности, което го прави малко вероятно, но не и невъзможно“, казва Джордж Сибенко, професор по инженерство и информационни системи в колежа Дартмут.

Интернет е проектиран от самото начало да бъде силно разпределен, разнообразен и асинхронен, което прави пълен системен срив много малко вероятен.

„Дори ако глобалната мрежа не работи, локалните мрежи във вашия дом или офис могат да продължат да функционират“, обяснява Сайбенко.

Когато данни се предават през интернет, например текстово съобщение от смартфон на смартфон, те се разделят на пакети, които пътуват по най-бързите налични маршрути. Дори ако един маршрут не работи, съобщението все още може да достигне местоназначението си по друг маршрут.

Тази архитектура предпазва мрежата от пълно спиране поради физически повреди, като например скъсан подводен кабел или спиране на голям хъб или софтуерни повреди, включително хакерски атаки. Дори голям прекъсване на доставчика обикновено трае само няколко часа и не се разпространява към други системи.

Ако се случи по-голямо прекъсване, като например поради голяма слънчева буря, възстановяването ще да отнеме повече време. Правителствата и големите компании обаче имат планове за действие в случай на голямо прекъсване на интернет, включително резервни генератори и системи за съхранение в облак.

„Удивително е колко бързо хората могат да възстановят работата на интернет – той е невероятно устойчив“, добавя Уилям Дътън от Оксфордския интернет институт.

Последиците от глобално смущение обаче биха могли да бъдат по-сериозни от просто неудобство. Критична инфраструктура, като медицински ИТ системи, и жизненоважни услуги, като електропреносни мрежи и управление на трафика, биха могли да бъдат напълно парализирани.

„Интернет стана изключително важен за много функции, от медицината до отбраната, така че неговата сигурност и надеждност са от решаващо значение“, отбелязва Дътън.

Въпреки опасенията, че интернет може да се претовари с нарастването на броя на потребителите и възлите, експертите твърдят, че разширяването на мрежата всъщност подобрява нейната устойчивост.

„Пълен колапс със сигурност е възможен, но се съмнявам, че някога ще се случи“, добавя Дътън.

