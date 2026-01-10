Безапелационно: Русия стана световен шампион по прекъсване на интернет

С голяма преднина Русия зае първото място в годишната класация за 2025 на интернет цензурата и прекъсванията, съставена от експертите на Top10VPN. Според техните изчисления прекъсванията на интернет в страната през изминалата година са възлизали на общо 37 166 часа, засягайки практически цялото население – 146 милиона души. По отношение на продължителността на тези спирания - в Русия те са повече от три пъти по-дълги от най-близките конкуренти: Пакистан (11 482 часа), Мианмар (9888 часа) и Екваториална Гвинея (8760 часа).

Дълги прекъсвания са регистрирани и в Ирак (7685 часа), Албания (7056 часа), Танзания (6966 часа) и Венецуела (5952 часа), сочи класацията.

Още: Нямат интернет: Няколко руски села се принудиха да си организират събиране (СНИМКИ)

Загубите на Русия от прекъсванията са близо 12 млрд. долара за година

Експертите оценяват щетите за руската икономика от прекъсвания на мобилния интернет и забавяния на ресурсите и социалните медии на 11,9 милиарда долара (930 милиарда рубли) годишно. Това е повече от всички други страни в класацията, взети заедно (7,8 милиарда долара).

Снимка: iStock

Още: Предизвикателство "7 дни без социални медии": Ето как ще се промени животът ви

Вълната от прекъсвания на интернет в Русия през 2025 г. беше "безпрецедентна както по мащаб, така и по техническа сложност“, пише в доклада. Докато в други страни интернет беше временно прекъснат във връзка с конкретни събития, в Русия "процесът придоби систематичен, национален характер и включваше както селективно ограничаване на скоростта на предаване на данни, така и целенасочена намеса в протоколите".

Още: Cloudflare пак се срина, стотици сайтове са недостъпни