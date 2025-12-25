Нямат интернет: Няколко руски села се принудиха да си организират събиране (СНИМКИ)

Жителите на селата от Володарски район на Нижни Новгород организираха обществено събиране поради липса на интернет, съобщи ASTRA в Telegram, позовавайки се NGS55. Оказва се, че липсата на интернет е от много години и касае седем села в района: Красная Горка, Охлопков, Щелканов, Чернуха, Старая Сейма, Голишев и Дубков. В тези села, където живеят повече от 1,5 хиляди души, повечето къщи не са свързани към мрежата, което значително усложнява ежедневието им.

Ежедневните проблеми

Жителите многократно са се обръщали към телекомуникационните оператори, но те са отговаряли, че няма технически възможности за връзка с интернет в тези райони.Компанията Rostelecom твърди, че за реализиране на проекта за оптичен интернет е необходимо да се свържат най-малко 50 клиента, като всеки трябва да плати 45 хиляди рубли. За повечето местни жители тази сума е непосилна. В резултат на това от около 20 години се правят опити за въвеждане на интернет в тези села.

При липса на стабилна връзка жителите използват мобилни модеми и усилватели на сигнала, но тези устройства са безполезни, ако интернет е напълно изключен. В покрайнините на някои села дори мобилните комуникации не работят, което допълнително задълбочава проблема.

Липсата на стабилен интернет също затруднява учебния процес. В Красная Горка, където няма училище, децата ходят всеки ден във Володарск. Ако обаче има проблеми с транспорта, това води до факта, че децата са принудени да учат онлайн.

Държавата обещава, но не прави нищо

Министерството на цифровото развитие и комуникациите на Нижни Новгородска област потвърди, че преговаря с телекомуникационните оператори за свързване на селата с интернет. Въпреки това, както признаха от министерството, срокът за решаване на проблема все още не е определен. В отговор на бездействието на властите жителите на селото организираха събиране на подписи. Те вече са събрали 570 подписа за колективен призив и подготвят документи, които да изпратят до властите и надзорните органи.