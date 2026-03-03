Освен Швейцария: В коя друга страна швейцарският франк е официална валута

Много хора свързват швейцарския франк единствено с Швейцария, но малцина знаят, че тази стабилна валута се използва официално и извън нейните граници. Има още една малка европейска държава, в която франкът е напълно законно платежно средство и се използва ежедневно от местните жители. Коя е тази страна и защо е приела швейцарския франк като своя основна валута?

Къде се използва швейцарският франк извън Швейцария

Макар повечето хора да свързват швейцарския франк единствено с Швейцария, валутата има официален статут и в още една страна и това е Лихтенщайн. Това малко, но изключително развито княжество приема франка като своя основна валута, а това означава, че всички цени, заплати, банкови операции и държавни плащания се извършват именно в швейцарски франк.

За разлика от други държави, които използват чужда валута само частично, в Лихтенщайн франкът е напълно интегриран в икономическия и административния живот. Това прави страната уникален пример за трайна валутна зависимост, която работи в полза на стабилността и предвидимостта.

Защо Лихтенщайн приема франка като официална валута

Причините са исторически и прагматични. Лихтенщайн е малка държава, географски и икономически силно свързана със Швейцария. През 1920-те години, след икономически сътресения и нестабилност, княжеството взема решение да изостави собствената си валута и да премине към швейцарския франк, който още тогава е известен с устойчивостта си. Франкът предлага точно това, от което една малка икономика има нужда – ниска инфлация, надеждна финансова система и предвидимост. Освен това населението и бизнесът поддържат активни контакти с Швейцария, така че въвеждането на обща валута улеснява търговията и движението на хора.

Как функционира валутният съюз между двете държави

Валутният съюз между Лихтенщайн и Швейцария е уникален, защото не е част от голямо наднационално споразумение като еврозоната. Вместо това е двустранна договореност, която се основава на взаимно доверие и дългогодишно икономическо сътрудничество. Швейцарската централна банка определя паричната политика и контролира емисията на франка, а Лихтенщайн я следва напълно.

В замяна страната получава стабилност и достъп до швейцарската финансова инфраструктура. Интересен детайл е, че Лихтенщайн няма право да печата собствени банкноти, но издава колекционерски монети като част от местната традиция – те обаче нямат роля в ежедневното разплащане.

Какви са ползите за жителите и бизнеса в Лихтенщайн

Използването на швейцарския франк носи сериозни предимства. Жителите се радват на стабилна покупателна способност, тъй като франкът традиционно е сред най-силните валути в света. Бизнесът работи с ниски валутни рискове, особено предвид близките търговски отношения със Швейцария, Австрия и Германия. Финансовият сектор на Лихтенщайн – известен с инвестиционните фондове и частното банкиране – също разчита на стабилността на франка, която привлича инвеститори. За икономика с малък вътрешен пазар това е огромно предимство. Освен това франкът улеснява туризма: посетителите от Швейцария пътуват без нужда от допълнителна обмяна на валута, което прави страната още по-достъпна.

Има ли алтернативни разплащания в страната

Макар швейцарският франк да е официалната валута, в Лихтенщайн нерядко се приемат и евро, особено в туристически райони, хотели и магазини. Това обаче е въпрос на удобство, не на официален статут. Евровите плащания се закръглят според курса, определен от търговеца, и не са нормативно регулирани.

Банковите операции, договорите, заплатите и държавните такси се извършват изцяло във франкове. Затова може да се каже, че макар евро да циркулира неформално, франкът остава безспорният и единствен официален платежен инструмент.

Швейцарският франк е символ на стабилност и предвидимост, а фактът че е официална валута и в Лихтенщайн показва колко ценена е тази финансова сигурност. Двете държави поддържат дългогодишен валутен съюз, който улеснява търговията, движението на хора и работата на бизнеса. Резултатът е ясeн: силна валута, стабилна икономика и удобство както за местните, така и за посетителите.