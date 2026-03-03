Победа, контузии и въпросителни: равносметката на Любомир Минчев след предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

След поредното завъртане от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029, в което българите претърпяха поражение при гостуването си в Норвегия (67:76) и взеха важна победа над тима на Армения (100:80), селекционерът на националния отбор по баскетбол Любомир Минчев направи нужната равносметка за представянето на състезателите. Той говори за отбора, съдийството, нуждата от повече време за подготовка, а също така разясни ситуацията около двамата контузени ключови играчи Везенков и Бост.

Минчев за представянето на националите, липсата на Везенков и травмата на Дий Бост

„Поне взехме минимума, което беше задължително, поне една победа. Защото, ако бяхме загубили и двата мача сигурно щеше да бъде невъзможно класирането. Оценявам представянето като нито добро, нито толкова лошо. Имаше много нервност и припряност“, започна Минчев при завръщането на тима на летище „Васил Левски“.

„Всичко може да е повлияло в мача с Норвегия. Накрая замълчаването от страна на съдиите за 24 секунди беше капакът на това, което се случи поне в последната четвърт. Но не са ни виновни съдиите за слабата игра, особено през първото полувреме“.

„Нищо толкова специално не сме правили преди втория мач, готвили сме се нормално, гледали сме да не правим толкова напрежение. Знаехме, че щеше да има много напрежение в състезателите, защото беше важно да се победи. Нищо специално не сме правили“.

„Определено трябва да има по-дълъг лагер. Не за нещо друго, а най-малкото заради това, че като свърши първенството не може да стоят цял месец да не тренират и да ги съберем за мачовете. Трябва да се поддържа форма. Това вече ще го преценим кога, как, колко време. Ще говорим с федерацията, трябва да се види календарът кой кога свършва. Едно е нашата федерация, нашата лига, друго е по чужбина, там малко по-късно свършват. Има време, до тогава има три месеца, ще го преценим.”, заяви Минчев и след това коментира състоянието на Александър Везенков и Дий Бост.

„Не знам. Говорих последния път с него, когато ми каза, че ако играе в Литва, ще играе и за нас. Но той не отиде. След това не съм се чувал с него. Колкото до Дий Бост, скъсан минискус е това, което знаем, че има. Той трябва да прецени дали ще се оперира тук или някъде другаде“, завърши Минчев.

Следващият мач на националния отбор на България е последният от предварителните квалификации в Група „B“ срещу Норвегия в началото на месец юли у нас.

Критики от плевенчани към БФБаскетбол

След прибирането на лъвовете у дома обаче от БК "Спартак" - Плевен излязоха с официално изявление във Фейсбук, в което критикуват Българската федерация по баскетбол, НБЛ и самите клубове за това, че след 13 часа път от Армения до България, състезателите от националния тим ще трябва да се изправят в срещи от клубната надпревара още утре.

"Отново доказахме, че България е държавата на неограничените възможности…Дори когато става на въпрос за здравето на играчите от българския национален отбор.", написаха от Спартак.